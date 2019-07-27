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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.07.2019 - 19:36, Son Güncelleme:

AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı?

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AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Üç Ders Sınavı 27 Temmuz tarihinde tamamlandı. Sınavı geride bırakan adayların şimdi de sonuçların açıklanacağı tarih gündeme geldi. Merakla AÖF 3 ders sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nden yapılacak açıklamayı bekliyor. Peki, AÖF üç ders sınav sonuçları ne zaman açıklanır? İşte, sınavla ilgili bilgiler.

Mezuniyet aşamasında olup, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilerin katılım sağladığı AÖF üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 15:00’da tamamlandı. Netleri hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler, sınav soru ve cevaplarının yayımlanacağı tarihi sorguluyor. Peki, AÖF soru ve cevapları yayımlandı mı? İşte, AÖF üç ders sınavı hakkında detaylar.

AÖF üç ders sınavı soru ve cevap anahtarı henüz yayımlanmadı. Sınav soru ve cevap anahtarının 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

AÖF ÜÇ DERS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2018-2019 öğretim yılı sonu itibariyle son kez yapılan üç ders sınavı sonuçları için Anadolu Üniversitesi'nden açıklama yapılmadı. Sonuçlarla ilgili bilgiler netleştiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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