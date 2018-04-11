AÖF sorumluluk üniteleri nelerdir? AÖF çıkmış sorular ve cevapları

AÖF sınav sorumluluk üniteleri ile çıkmış sorular ve cevapları, sınav öncesi sorgulanmaya devam ediliyor. Alanları dahilinde sınava girecek olan binlerce öğrenci, sınav öncesi, çıkmış sorular ve cevapları ile birlikte sınav sorumluluk üniteleri araştırmasına başladı. Peki, AÖF sınav sorumluluk üniteleri nereden görüntülenir? İşte, geçmiş dönemlerde çıkmış sorular ve cevapları ile sınav giriş yerleri hakkında bazı bilgiler

AÖF SINAV SORUMLULUK ÜNİTELERİ NELERDİR?

2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi sınav sorumluluk ünitelerine ulaşmak için aşağıda yer alan linklere tıklayınız. Her bölümün sorumluluk üniteleri farklı linklerde yer almaktadır.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları

İktisat Fakültesi Lisans Programları

İşletme Fakültesi Lisans Programları

ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

Çıkmış sorulara aşağıdaki linke tıkladıktan sonra giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Çıkmış sınav soruları kitabınızın basım tarihiyle uyumlu olacak şekilde sunulmaktadır. Bu nedenle içerikten kaynaklanabilecek uyumsuzluğun siz öğrencilerimiz için problem yaratmaması için kitap basım tarihinden önceki yıllara ait sorular yayında değildir.

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GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Bu hafta sonu yapılacak 14-15 Nisan tarihlerinde olan AÖF sınavları için giriş yerleri fakülte tarafından yayınlandı. Adaylar sisteme öğrenci girişi yaparak giriş belgelerini temin edebilecekler. Ancak, AÖF sınavlarının giriş yerlerinin açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde sisteme girildiği için sistemde zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ