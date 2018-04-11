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    AÖF sorumluluk üniteleri nelerdir? AÖF çıkmış sorular ve cevapları

    Hürriyet Haber
    11.04.2018 - 15:41 | Son Güncelleme:

    AÖF çıkmış sorular ve cevapları ile sınava hazırlık devam ediyor. Lisans ve Ön Lisans eğitimlerini Açıköğretim Fakültesi üzerinden alan öğrencilerin 14-15 Nisan tarihlerinde gireceği sınav öncesi merakla araştırdığı AÖF çıkmış sorular kitapçığı, son hazırlıkları mümkün kılacak. Peki, AÖF sorumluluk üniteleri nereden görüntülenebilecek? İşte, sınav giriş yerleri ve merak edilen diğer konularla ilgili detaylı bilgiler

    AÖF sınav sorumluluk üniteleri ile çıkmış sorular ve cevapları, sınav öncesi sorgulanmaya devam ediliyor. Alanları dahilinde sınava girecek olan binlerce öğrenci, sınav öncesi, çıkmış sorular ve cevapları ile birlikte sınav sorumluluk üniteleri araştırmasına başladı. Peki, AÖF sınav sorumluluk üniteleri nereden görüntülenir? İşte, geçmiş dönemlerde çıkmış sorular ve cevapları ile sınav giriş yerleri hakkında bazı bilgiler

    AÖF SINAV SORUMLULUK ÜNİTELERİ NELERDİR?

    2017-2018 öğretim yılı bahar dönemi sınav sorumluluk ünitelerine ulaşmak için aşağıda yer alan linklere tıklayınız. Her bölümün sorumluluk üniteleri farklı linklerde yer almaktadır.

    Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

    Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

    Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları

    İktisat Fakültesi Lisans Programları

    İşletme Fakültesi Lisans Programları

    ÇIKMIŞ SORULAR VE CEVAPLARI

    Çıkmış sorulara aşağıdaki linke tıkladıktan sonra giriş yaparak ulaşabilirsiniz.  Çıkmış sınav soruları kitabınızın basım tarihiyle uyumlu olacak şekilde sunulmaktadır. Bu nedenle içerikten kaynaklanabilecek uyumsuzluğun siz öğrencilerimiz için problem yaratmaması için kitap basım tarihinden önceki yıllara ait sorular yayında değildir.

    AÖF ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYINIZ

    GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

    Bu hafta sonu yapılacak 14-15 Nisan tarihlerinde olan AÖF sınavları için giriş yerleri fakülte tarafından yayınlandı. Adaylar sisteme öğrenci girişi yaparak giriş belgelerini temin edebilecekler. Ancak, AÖF sınavlarının giriş yerlerinin açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde sisteme girildiği için sistemde zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

    AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: SeoHaber , NoMobil , gündem
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