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    AÖF soruları ve cevapları yayımlandı - Ders geçme notu kaç?

    Hürriyet Haber
    28.05.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

    Anadolu Üniversitesi AÖF soruları ve cevapları yayımlandı. 26- 27 Mayıs tarihlerinde Türkiye çapında gerçekleşen AÖF bahar dönemi final soruları ve cevaplarına ilişkin duyuru Anadolu Üniversitesi’nin resmi Facebook adresi üzerinden yapıldı. Soru ve cevapların erişime açılmasıyla birlikte ders geçme notu yeniden gündeme geldi. Peki AÖF ders geçme notu kaç?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) soruları ve cevapları için bekleyiş son buldu. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı olan öğrencileri, https://ekampus.anadolu.edu.tr/adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak çıkmış sınav sorularına bakabilir ve cevap anahtarı kısmından soruların doğru cevaplarını görüntüleyebilir.

    DERS GEÇME NOTU KAÇ?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakultesi'nde uygulama dersleri ve İngilizce Öğretmenliğindeki İngilizce dersler hariç derslerde geçme notu 30’dur. Öğrencinin “Başarı Notu”nda “Başarı Notu” ve “Harf Notu” açıklandıktan sonra bir değişiklik söz konusu olduğunda; Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30’un altında ise öğrenci FF “Harf Notu” ile değerlendirilir.Öğrencinin yeni “Başarı Notu” 30 ve üzerinde ise, o ders için varolan puan dağılımında, öğrencinin puanına eşit ya da en yakın olan puanın normalleştirilmiş “z değeri”ne Tablo 1’de karşılık gelen “Harf Notu” öğrenciye atanır. 

    AÖF DERS GEÇME NOTUYLA İLGİLİ AYRINTILAR İÇİN TIKLAYIN!

    Etiketler: AÖF soruları ve cevapları , aöf ders geçme , gündem
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