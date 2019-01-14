AÖF soruları ve cevap anahtarı yayınlandı | Sonuçlar ve yenileme ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi final soruları ve cevap anahtarı yayınlandı. AÖF öğrencileri, https://ekampus.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden sorular ve cevap anahtarına erişim sağlayabiliyor. Peki, AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarih belli mi?
AÖF güz dönemi dönem sonu sınavı 12-13 Ocak tarihlerinde dört oturumlu olarak gerçekleşti. Final sınav sonuçları öncesinde bir öngörüde bulunmak isteyen öğrenciler, sınavdan hemen sonra AÖF soruları ve cevap anahtarını araştırmaya başlamıştı. Beklenen duyuru geldi, AÖF güz dönemi final soruları ve cevap anahtarı yayımlandı. Anadolu Üniversitesi AÖF sistemine kayıtlı olan öğrenciler, https://ekampus.anadolu.edu.tr/adresinden TCKN ve şifrenizle oturum açarak sınav soruları ve cevap anahtarını görüntüleyebiliyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak, kayıt yenilemeler ne zaman?
AÖF sınav sonuçlarının 15 gün içinde açıklanması bekleniyor.
BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?
Güz döneminin sona erişiyle birlikte bahar döneminin kayıt tarihleri ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. Kayıtlar 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında yapılacak.
KAYIT YENİLEME İÇİN YAPILMASI GEREKEN ÖDEMELER
Ders seçiminize göre ödeme bilgileriniz oluşur. Ders seçimini yapan öğrenciler ödemelerini yaparak kayıtlarını yeniletebilir. Kayıt yenileme tarihleri içinde ödeme bilgileri aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Kayıt Yenileme linkinden görülebilir ve ödeme yapılabilir.
Ders seçiminizi yapmadan ödeme bilgileriniz oluşmaz.
Ders seçimi yapıp ödemenizi gerçekleştiriniz.
Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için kesin karar vermeden ödeme yapmayınız. Güz/Bahar Dönemi kayıt yenileme için yatırılan Dönem Öğretim Gideri ile Dönem Öğrenim Ücreti/Dönem Öğrenci Katkı Payı tutarları iade edilmez ve ödeme yapıldıktan sonra kayıt yenileme işleminden vazgeçilemez.
ÖĞRENCİ HİZMETLERİ
Kaydını yenileten öğrenciler azami öğrenim süresi içindeyse öğrencilik hizmetlerinden yararlanabilecektir. 2547 sayılı Kanuna, 26 Kasım 2014 tarihli ve 29187 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6569 sayılı Kanun’la eklenen geçici 67. madde gereğince öğrencilerin azami öğrenim süresi 2014-2015 Öğretim Yılı Güz Dönemi itibariyle yeniden başlatılmıştır. Bu uygulama 2014-2015 öğretim yılından önce kayıt yaptıran öğrencileri kapsamaktadır.
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