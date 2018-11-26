AÖF soru ve cevapları yayımlandı | AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Güz Dönemi Ara Sınavı soru ve cevapları adayların erişimine açıldı. Geçtiğimiz hafta sonu Türkiye genelinde uygulanan sınava katılım sağlayan AÖF öğrencileri, soru ve cevaplara 'https://ekampus.anadolu.edu.tr' adresinden ulaşabilir. İşte, AÖF sınavı soru ve cevapları...
24-25 Kasım'da gerçekleştirilen AÖF Güz Dönemi Ara Sınavlarına ait soru ve cevaplar kısa bir sürenin ardından yayımlandı. Bu gelişmenin ardından gözler söz konusu sınavların sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. İşte, AÖF Güz Dönemi Ara Sınavları hakkında merak edilen detaylar...
AÖF sınavının soru ve cevaplarının açıklanmasına yönelik devam eden bekleyiş son buldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile soru ve cevapların, "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden yayınlandığı açıklandı.
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SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Ancak geçmiş yıllardaki süreç incelendiğinde ortalama 20 gün içinde gerekli değerlendirmeler yapılarak, sonuçların açıklandığı görülüyor. Bu konuda bir gelişme ya da AÖF'ten açıklama olması durumunda haberimizden takip edebilirsiniz. Sonuçlar açıklandığı taktirde; öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.
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