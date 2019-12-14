AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF sonuçları hangi tarihte açıklanır?
Bugün yapılan ve yarında yapılacak olan Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) soru ev cevapları ne zaman yayınlanır sorusu bugün sınava giren öğrenciler tarafından internette aranan konular arasındaki yerini alıyor. Konu hakkında bir diğer arama konusu da AÖF sonuçları ne zaman hangi tarihte açıklanır sorusu oluyor. Peki AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF sonuçları hangi tarihte açıklanır
AÖF güz dönemi ara sınavlarının ilki bu sabah 09:30'da başladı ve sona erdi. İkinci oturumun da son bulmasının ardından AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF sonuçları hangi tarihte açıklanır sorusu internette aranan konular arasındaki yerini aldı. Peki AÖF sınav soru ve cevapları bugün gerçekleştirilen oturumların ardından yayımlanır mı?
AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF soru ve cevapları hakkında resmi siteden henüz bir duyuru yayınlanmadı. Ancak önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. AÖF sonuçlarının açıklanması daha ileriki tarihlerde açıklanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları genellikle 15-20 gün içerisinde açıklanmış oluyor.
AÖF SINAV GEÇME NOTLARI
84 – 100 AA 4,00 Geçti
77 – 83 AB 3,70 Geçti
71 – 76 BA 3,30 Geçti
66 – 70 BB 3,00 Geçti
61 – 65 BC 2,70 Geçti
56 – 60 CB 2,30 Geçti
50 – 55 CC 2,00 Geçti
46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti
40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti
33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti
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