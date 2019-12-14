AÖF güz dönemi ara sınavlarının ilki bu sabah 09:30'da başladı ve sona erdi. İkinci oturumun da son bulmasının ardından AÖF soru ve cevapları açıklandı mı? AÖF sonuçları hangi tarihte açıklanır sorusu internette aranan konular arasındaki yerini aldı. Peki AÖF sınav soru ve cevapları bugün gerçekleştirilen oturumların ardından yayımlanır mı?

AÖF SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF soru ve cevapları hakkında resmi siteden henüz bir duyuru yayınlanmadı. Ancak önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor. AÖF sonuçlarının açıklanması daha ileriki tarihlerde açıklanması bekleniyor. AÖF sınav sonuçları genellikle 15-20 gün içerisinde açıklanmış oluyor.

AÖF SINAV GEÇME NOTLARI

84 – 100 AA 4,00 Geçti

77 – 83 AB 3,70 Geçti

71 – 76 BA 3,30 Geçti

66 – 70 BB 3,00 Geçti

61 – 65 BC 2,70 Geçti

56 – 60 CB 2,30 Geçti

50 – 55 CC 2,00 Geçti

46 – 49 CD 1,70 Ortalamaya Bazlı Geçti

40 – 45 DC 1,30 Ortalamaya Bazlı Geçti

33 – 39 DD 1,00 Ortalamaya Bazlı Geçti