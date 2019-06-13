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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 11:31, Son Güncelleme:

AÖF genel not ortalaması açıklandı mı? Akademik durum neyi ifade ediyor?

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AÖF genel not ortalaması açıklandı mı? Akademik durum neyi ifade ediyor?

AÖF not sistemi üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilecek olan öğrenciler, sınavda aldıkları harf notu sonrası mezuniyet durumunu sorgulamaya başladı. AÖF sınav sonuçlarının öncelikle mobil uygulama üzerinden açıklandığını açıklayan Anadolu Üniversitesi, harf notlarının daha sonra otomasyona yükleneceğini aktardı. İşte, AÖF harf not hesaplama ve sınav sonuçları açıklaması...

AÖF sonuçları sonrası birçok öğrencinin gündemindeki konu genel not ortalaması oldu. 3 ders sınavı öncesi genel not ortalamasını öğrenmek isteyen öğrenciler, AÖF sınav sonuçları ekranını sorgulamaya başladı. Peki, mezuniyet durumunu sorgulamak isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı AÖF sınav sonuçları ve genel not ortalaması detayları...

AÖF sınav sonuçları, final döneminde sınava giren öğrencilerin erişimine açıldı. Harf notlarını ve mezuniyet durumlarını merak eden öğrenciler, mobil uygulama üzerinden detayları görebilecek. 

GENEL NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Her dönem sonunda öğrencilerin başarı durumu, Dönem Not Ortalaması ve Genel Not Ortalaması ile belirlenir.

Bu amaçla, kayıt olunan ve not ortalamalarına katılan her dersin kredisiyle o dersten bağıl değerlendirme sonucunda belirlenen harf notunun katsayısı çarpılarak bulunan değerlerin toplamının, bu derslerin kredilerinin toplamına bölünmesi ile bir not ortalaması bulunur.

Bu işlem bir dönem içinde alınan dersler için yapılırsa Dönem Not Ortalaması (DNO), o zamana kadar alınmış bütün dersler için yapılırsa Genel Not Ortalaması (GNO) elde edilir.

Genel Not Ortalaması hesaplanırken, tekrar edilen ders bulunması halinde bu dersten alınan en son not dikkate alınır.

AKADEMİK DURUM NE DEMEK?

Açıköğretim Sisteminde öğrencinin son Genel Not Ortalamasına göre Akademik Durumu belirlenmektedir.

Akademik Durumlar şu şekildedir:

Başarılı

Uyarı

Mezun

Akademik durumunun

Başarılı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda öğrencinin Genel Not Ortalamasının en az 2,00 olduğunu,

Uyarı olarak görünmesi, herhangi bir dönem sonunda 2,00 Genel Not Ortalamasını sağlayamayan öğrenciye "Akademik Yetersizlik Uyarısı" yapıldığını,

Mezun olarak görünmesi de öğrencinin diploma için gerekli olan koşulları başarıyla yerine getirerek mezun olduğunu belirtir.

MOBİL UYGULAMA VE SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

YAZ OKULU SONUNDA MEZUNİYET HAKKI KAZANAN ÖĞRENCİLERİN MEZUNİYET BELGELERİ NASIL DÜZENLENİR?

Yaz okulunda aldıkları ve başardıkları derslerle mezun olma hakkı kazanan öğrenciler ilgili öğretim yılının bahar yarıyılın sonunda mezun sayılırlar. Diplomalar buna göre düzenlenir.

GEÇİCİ MEZUNİYET BELGESİ ALINABİLİYOR MU?

Açıköğretim Sisteminde Geçici Mezuniyet Belgesi düzenlenmemektedir.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra takip eden birkaç gün içerisinde mezun durum güncellemesi yapılır sonra e-devlet sisteminden durumunuzun güncellemesini kontrol edebilir ya da Mezuniyet Belgesi dokümanı alabilirsiniz.

MEZUNİYET DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

 

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