AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli mi?
AÖF sınav sonuçları, 24-25 Kasım tarihlerinde sınava giren öğrencilerin araştırdığı konu olmaya başladı. Sınavın ardından yayımlanan sorular ve cevaplar ile işaretledikleri seçeneklerin sağlamasını yapan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak sonuç açıklamasına odaklandı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman erişime açılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Hafta sonu girdikleri sınavın ardından AÖF sınav sonuçları için sorgulamalarına başlayan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesini takip etmeye devam ediyor. Peki, 24-25 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen sınavların ardından AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde belirli sınav merkezlerinde birçok bölümde gerçekleştirilen AÖF sınavları, 24-25 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tam tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları 20 gün içerisinde değerlendirerek erişime açmıştı. Aynı süreç bu dönem de göz önüne alınırsa, AÖF sınav sonuçlarının en geç 14 Aralık tarihinde erişime açılması öngörülebilir.
SINAV SORULARI YAYIMLANDI
AÖF sınavının soru ve cevaplarının açıklanmasına yönelik devam eden bekleyiş son buldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile soru ve cevapların, "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden yayınlandığı açıklandı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle