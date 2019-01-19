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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.01.2019 - 17:29, Son Güncelleme:

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıt yenileme tarihleri belli oldu

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıt yenileme tarihleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi final sınavlarının ardından günler geçmesi ve kayıt yenileme tarihinin yaklaşmasıyla birlikte sonuç beklentileri de hız kazandı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Kayıt yenileme dönemi ne zaman başlayacak? İşte, AÖF öğrencilerinin en çok merak ettiği soruların yanıtları

AÖF güz dönemi final sınavı 12- 13 Ocak 2019 tarihlerinde gerçekleşti. Farklı bölümlerde yapılan Anadolu Üniversitesi final sınavı soru ve cevapları, kısa süre içerisinde Anadolu Üniversitesi e-Kampüs sayfasından erişime açıldı. Netleri doğrultusunda bir tahmin yürüten öğrenciler şimdi kesin puanlarını öğrenmek için AÖF sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor.

AÖF sınav sonuçlarının, sınavdan 10 gün sonra yani 23 Ocak 2019'da açıklanması bekleniyor.

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

Güz dönemini geride bırakan öğrenciler bir yandan da kayıt yenileme tarihini araştırıyor. Anadolu Üniversitesi’nin 2018-2019 eğitim öğretim dönemi takvimine göre, bahar dönemi kayıtları 11-22 Şubat 2019 tarihleri arasında alınacak.

HARF NOTLARININ ANLAMI

AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.

CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.

FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.

Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.

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