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    AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF dönem sonu sınav tarihleri

    Hürriyet Haber
    17.04.2018 - 18:07 | Son Güncelleme:

    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı, sınava katılım sağlayan öğrenciler tarafından büyük bir merakla araştırılmaya devam ediyor. Gerçekleşen 2 oturumlu sınavın ardından AÖF 2018 bahar dönemi vize sınavlarının tamamlanmasıyla öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına odaklandı. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF dönem sonu sınav tarihleri

    AÖF sınav sonuçlarıyla ilgili büyük heyecan sürmeye devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından gerçekleşen AÖF sınavı 2 oturum şeklinde 14-15 Nisan tarihlerinde yapılmıştı. AÖF sınavlarının tamamlanmasının ardından öğrenciler bir an önce sınav sonuçlarını öğrenmek istiyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF dönem sonu sınav tarihleri

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınav sonuçlarının, bir aksilik olmaması halinde 15 gün içerisinde öğrencilere açıklanacağı tahmin ediliyor. AÖF sonuçlarına dair kurumdan yapılan resmi bir açıklama olmamasına rağmen AÖF sınav sonuçlarının, 30 Nisan 2018 tarihine kadar açıklanacağı öngörülmektedir. Öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF öğrenci otomasyonu sisteminden takip edebilirler. Öğrenciler, AÖF sonuçlarını görüntülemek için öğrenci otomasyonuna T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapacak ve bireysel notlarını görüntüleyebilecek.

    AÖF 2018 DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    AÖF bahar dönemi ara dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından AÖF öğrencileri şimdi de final yani dönem sonu sınavlarının hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. AÖF tarafından dönem başında belirlenen sınav tarihleri, MEB'in düzenlediği bir sınavla çakıştığı için kurum tarafından geçtiğimiz günlerde değiştirildi. İşte, 2018 AÖF dönem sonu sınav tarihleri...

    Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

    Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

    Etiketler: AÖF sınav tarihleri , SeoHaber , NoMobil , gündem
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