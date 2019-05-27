AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler resmi hesapta!
25-26 Mayıs tarihlerinde sınava giren öğrencilerin merakla araştırdığı AÖF sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesine çevrildi. Resmi hesapları üzerinden AÖF sınav sonuçları için duyuruları takip eden birçok kişi, konuyla ilgili sorgulamalarına başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılımını gerçekleştirdiği AÖF sonuçları için gözler kurumun resmi hesaplarına çevrildi. Birçok konudan gerçekleştirilen AÖF sınavının sonuçlarını sorgulamak isteyen binlerce kişi, internet üzerinden takibini sürdürüyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz dönemler baz alındığında, sınavın ertesine denk gelen 10 gün içerisinde açıklanan AÖF sonuçlarının, bu dönem de aynı süreç dahilinde açıklanacağı düşünülürse, sonuçların bugün erişime açılacağı söylenebilir.
HANGİ BÖLÜMLERDE AÇIK UÇLU SINAV UYGULANIYOR?
Anadolu Üniversitesi'nin aldığı karara göre bazı bölümlerde açık uçlu sınav yapılması kararlaştırılmıştı. İşte, açık uçlu sınav yapılan bölümler;
İKTİSAT PROGRAMI
İktisadi Büyüme
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI
Termal ve SPA Hizmetleri
FELSEFE PROGRAMI
Çağdaş Felsefe- II
SOSYOLOJİ PROGRAMI
Türk Sosyologları
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI
Çağdaş Türk Romanı
TARİH PROGRAMI
Hukuk Tarihi
Sınavda uygulanacak kurallar daha önceki sınav sisteminde uygulanan kurallarla aynı niteliktedir. Bunun dışında soru hazırlayan ve puanlayan öğretim elemanlarına not isteme ya da hakaret amaçlı yazılan ifadelerin hukuki bir yaptırımı olacaktır. Bu sorulara verilen yanıtlar 4 yanlışın bir doğruyu iptal etmesi uygulamasına dahil değildir.
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