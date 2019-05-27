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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 09:27, Son Güncelleme:

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler resmi hesapta!

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler resmi hesapta!

25-26 Mayıs tarihlerinde sınava giren öğrencilerin merakla araştırdığı AÖF sonuçları için gözler Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesine çevrildi. Resmi hesapları üzerinden AÖF sınav sonuçları için duyuruları takip eden birçok kişi, konuyla ilgili sorgulamalarına başladı. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yurt genelinde binlerce öğrencinin katılımını gerçekleştirdiği AÖF sonuçları için gözler kurumun resmi hesaplarına çevrildi. Birçok konudan gerçekleştirilen AÖF sınavının sonuçlarını sorgulamak isteyen binlerce kişi, internet üzerinden takibini sürdürüyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Geçtiğimiz dönemler baz alındığında, sınavın ertesine denk gelen 10 gün içerisinde açıklanan AÖF sonuçlarının, bu dönem de aynı süreç dahilinde açıklanacağı düşünülürse, sonuçların bugün erişime açılacağı söylenebilir.

HANGİ BÖLÜMLERDE AÇIK UÇLU SINAV UYGULANIYOR?

Anadolu Üniversitesi'nin aldığı karara göre bazı bölümlerde açık uçlu sınav yapılması kararlaştırılmıştı. İşte, açık uçlu sınav yapılan bölümler;

İKTİSAT PROGRAMI

İktisadi Büyüme

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI

Termal ve SPA Hizmetleri

FELSEFE PROGRAMI

Çağdaş Felsefe- II

SOSYOLOJİ PROGRAMI

Türk Sosyologları

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI

Çağdaş Türk Romanı

TARİH PROGRAMI

Hukuk Tarihi

Sınavda uygulanacak kurallar daha önceki sınav sisteminde uygulanan kurallarla aynı niteliktedir. Bunun dışında soru hazırlayan ve puanlayan öğretim elemanlarına not isteme ya da hakaret amaçlı yazılan ifadelerin hukuki bir yaptırımı olacaktır. Bu sorulara verilen yanıtlar 4 yanlışın bir doğruyu iptal etmesi uygulamasına dahil değildir.

 

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