AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi final sınavlarının ilk gün oturumları tamamlandı. Sınava katılım sağlayan öğrenciler şimdi, sonuçların açıklanacağı tarihi ve sınavda karşılaştıkları soruların cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağını öğrenmek istiyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF soru ve cevapları yayınlandı mı?
Yüz binlerce açıköğretim öğrencisinin katılım sağladığı 2018-2019 eğitim dönemi AÖF güz dönemi final sınavları için süreç başladı. 12-13 Ocak tarihlerinde düzenlenecek sınavların ilk gün oturumları tamamlandı. Gözler şimdi AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı ve söz konusu sınavın cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin detaylar...
Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde belirli sınav merkezlerinde birçok bölümde gerçekleştirilen AÖF sınavları, 12-13 Ocak 2019 tarihlerinde tamamlanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı net tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları ortalama 15-20 gün içinde adayların erişimine açmıştı.
Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.
CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
AÖF güz dönemi sınav soruları ve cevapları, sınavlar tamamlandıktan sonra ortalama birkaç gün içinde adayların erişimine açılır. Konuya dair gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.
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