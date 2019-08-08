AÖF sınavsız ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlayacak?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi'nin 'ikinci üniversite' programlarına başvuru ve kayıt işlemlerinin ne zaman başlayacağı, halihazırda önlisans ve lisans mezunu olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, AÖF ikinci üniversite başvuruları ne zaman başlayacak?
Herhangi bir yükseköğretim programından mezun olanlar ile merkezi açıköğretim ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim veren fakülteler dışında yükseköğretim programında kayıtlı öğrenciler, açıköğretim sistemi kapsamında öğretim yapan fakültelere internet üzerinden başvurduktan sonra kayıt işlemlerini gerçekleştirebiliyor. İşte, AÖF sınavsız üniversite hakkında tüm detaylar...
Okudukları veya mezun oldukları alanlar haricinde adaylardan lisans eğitimi alanlar lisans veya ön lisans programlarına, ön lisans eğitimi alanlar ön lisans programlarına internetten başvurarak kayıt yaptırabiliyor.
AÖF ikinci üniversite programına başvuruların eylül ayı içinde başlaması bekleniyor. Öte yandan bu programda eğitim almak isteyen vatandaşlar şimdiden, AÖF sistemi aracılığıyla ön başvurularını yapabilir.
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