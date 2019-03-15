AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi takvimi
Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) bahar döneminin başlaması ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. AÖF Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavları ise 12 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde uygulanmıştı. Peki, AÖF bahar dönemi ara sınavı ne zaman yapılacak? İşte, Anadolu Üniversitesi 2018-2019 eğitim-öğretim dönemi takvimi
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönemi ara sınav oturumları yaklaşıyor. AÖF bahar dönemi ara sınavları 13-14 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bahar dönemi dönem sonu sınavı ise 25 – 26 Mayıs 2019 tarihlerinde düzenlenecek. En fazla üç dersten kalan AÖF öğrencileri ise 20 Temmuz 2019 tarihinde üç ders sınavına girecek. Öğrenciler, sınava dair bilgilerini "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek.
Açıköğretim Sisteminde "Başarı Notu" alt sınırı uygulanır.
"Başarı Notu" alt sınır değeri, laboratuvar ders uygulamaları ve İngilizce Öğretmenliği Lisans Programında öğretim dili İngilizce olan dersler dışında 30'dur.
30’un altındaki başarı notlarının harf notu karşılığı FF’tir.
Harf notları bir dönem sonunda oluşan başarı notunuza göre belirlenmektedir. Her bir ders için öğrencilerin başarı notunun harf notunun karşılığı, o dönem dersi alan öğrencilerin başarı düzeyine göre değişebilmektedir.
Bir örnekle anlatacak olursak, öğrencinin Türk Dili I dersinin 2016-2017 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 70 ve o dönem için bu başarı notunun karşılığı “BB” harf notu olabilir. Yine aynı dersten 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki başarı notu 80 olan bir öğrencinin 2017-2018 Öğretim Yılı Güz Dönemindeki harf notu ise “BB” olabilmektedir.
Başka bir örnek de verecek olursak, aynı dönemde bir dersten alınan 58 başarı notu CC harf notuna karşılık gelirken aynı dönem başka bir dersten alınan aynı 58 notu BB harf notuna karşılık gelebilmektedir.
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