AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi sınav takvimi
Binlerce aday Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sınav takvimini merak etmeye başladı. Anadolu üniversitesi internet sitesinde adayların merak ettiği '2019 AÖF Bahar Dönemi Sınav Tarihleri Ne Zaman?' sorusunun cevabını verdi. İşte AÖF sınav takvimi ile ilgili bilgiler...
AÖF bahar dönemi ara sınavları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada AÖF sınav tarihleri ile ilgili bilgiler verildi. Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30’da, öğlenden sonra saat 14.00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılacak.
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN?
Adayları gireceği AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019 tarihinde yapılacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.
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SINAVA GİRİŞ KURALLARI
Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV TAKVİMİ
Bahar Dönemi Ara Sınavı 13 - 14 Nisan 2019
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25 - 26 Mayıs 2019
Öğretim Yılı Üç Ders Sınavı 20 Temmuz 2019
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