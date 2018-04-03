Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi ara sınavları başlıyor

    AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi ara sınavları başlıyor

    Hürriyet Haber
    03.04.2018 - 11:05 | Son Güncelleme:

    Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları için geri sayım başladı. Lisans veya önlisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavlarının ilki nisan ayında gerçekleşecek. Peki AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi oturumları hangi tarihler ve saat kaçta yapılacak?

    Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav tarihlerini resmi sayfası üzerinden duyurdu. 2017 - 2018 Öğretim Yılı takvimine göre AÖF’de Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise öne alındı, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 – 27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek.

    FİNAL SINAVI TARİHLERİ DEĞİŞTİ

    Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

    AÖF'TEN KİMLİK UYARISI

    Anadolu Üniversitesi (AÜ) güz dönem sonu sınavına girecek öğrencilerin nüfus cüzdanı dışındaki kimliklerinin ibrazının geçersiz olacağı bildirildi.

    AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

    "13-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek sınava girecekler, fotoğraflı sınavı giriş belgesinin dışında, fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belgeyi yanlarında bulundurmalıdır. Sınava giriş amacıyla bu belgeler kullanılabilir. Bunların dışındaki öğrenci kimlik kartı, sürücü ehliyeti, baro kartı, mesleki kimlik kartları ve askeri kimlik belgesi geçerli değildir. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz."

    Etiketler: AÖF sınavları , SeoHaber , NoMobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri