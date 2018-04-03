AÖF sınavları ne zaman? Bahar dönemi ara sınavları başlıyor

Anadolu Üniversitesi, AÖF sınav tarihlerini resmi sayfası üzerinden duyurdu. 2017 - 2018 Öğretim Yılı takvimine göre AÖF’de Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise öne alındı, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 – 27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek.

FİNAL SINAVI TARİHLERİ DEĞİŞTİ



Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.



AÖF'TEN KİMLİK UYARISI



Anadolu Üniversitesi (AÜ) güz dönem sonu sınavına girecek öğrencilerin nüfus cüzdanı dışındaki kimliklerinin ibrazının geçersiz olacağı bildirildi.

AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"13-14 Ocak'ta gerçekleştirilecek sınava girecekler, fotoğraflı sınavı giriş belgesinin dışında, fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belgeyi yanlarında bulundurmalıdır. Sınava giriş amacıyla bu belgeler kullanılabilir. Bunların dışındaki öğrenci kimlik kartı, sürücü ehliyeti, baro kartı, mesleki kimlik kartları ve askeri kimlik belgesi geçerli değildir. Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz."