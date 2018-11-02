AÖF sınavları ne zaman? AÖF vize tarihleri belli oldu
AÖF sınavları ne zaman yapılacak sorusu, üniversite eğitimini dışarıdan tamamlamak isteyen birçok vatandaşın gündemindeki konu olmaya devam ediyor. AÖF sınavları ne zaman yapılacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, bu bilgiye göre sınav hazırlıklarına yön verecek. Peki, AÖF vize ve final sınavları ne zaman yapılacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF sınavları güz dönemi, bu yıl kasım ve ocak olmak üzere gerçekleştirilecek iki sınav ile tamamlanmış olacak. Vize sınavından alacakları puana göre final sınavında yeterli bir puan almaya gayret gösterecek olan öğrenciler, bu sınavların tarihlerine göre hazırlıklarına başlayacak. Peki, AÖF sınavları ne zaman gerçekleştirilecek? İşte, o tarih bilgisi
AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? VİZE NE ZAMAN?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri, kurumun resmi internet sitesinde yer alıyor. Buna göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 12 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında organize edilecek.
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarı yılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarı yılların sınavları yapılmaktadır.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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