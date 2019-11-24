AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi’nin bu yılki AÖF sınavı için geri sayım devam ediyor. Açıköğretimler 2019-2020 eğitim öğretim döneminin AÖF güz dönemi ara sınavına kısa bir süre sonra girecek. Sınav öncesi en merak edilen konulardan biri de AÖF sınav yerleri. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) öğrencileri ara sınav heyecanı yaşıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, önümüzdeki ay gerçekleşecek. Sınav öncesi hazırlıklarını sürdüren açıköğretimliler, bir yandan da AÖF sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Her oturumda farklı bir yerde sınav girecek olan öğrencileri “AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?” sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, AÖF güz dönemi ara sınavıyla ilgili bilgiler…
AÖF NE ZAMAN?
AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvimdeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 14-15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin aralık ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.
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