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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.11.2019 - 13:59, Son Güncelleme:

AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

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AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi’nin bu yılki AÖF sınavı için geri sayım devam ediyor. Açıköğretimler 2019-2020 eğitim öğretim döneminin AÖF güz dönemi ara sınavına kısa bir süre sonra girecek. Sınav öncesi en merak edilen konulardan biri de AÖF sınav yerleri. Peki, AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) öğrencileri ara sınav heyecanı yaşıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı aktif öğrencilerin 2019-2020 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavları, önümüzdeki ay gerçekleşecek. Sınav öncesi hazırlıklarını sürdüren açıköğretimliler, bir yandan da AÖF sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Her oturumda farklı bir yerde sınav girecek olan öğrencileri “AÖF sınavları ne zaman? AÖF sınav yerleri açıklandı mı?” sorularına internet üzerinden yanıt arıyor. İşte, AÖF güz dönemi ara sınavıyla ilgili bilgiler…

AÖF NE ZAMAN?

AÖF'ün internet sitesinde yer alan akademik takvimdeki bilgilere göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 14-15 Aralık 2019 tarihinde, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 18 - 19 Ocak 2020 tarihleri arasında uygulanacak.

SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

AÖF sınav yerleri henüz açıklanmadı. Daha önceki sınavlara baktığımızda, sınav giriş belgesi sınav tarihinden 1 hafta önce açıklanmıştı. Buna göre AÖF sınav giriş yerlerinin aralık ayının ilk haftası yayımlanacağı tahmin ediliyor.

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