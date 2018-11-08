AÖF sınavları ne zaman? AÖF güz dönemi sınav takvimi
AÖF güz dönemi sınav tarihleri merak konusu oldu. Kasım ayının gelmesiyle birlikte araştırmalarına hız veren AÖF öğrencileri 2018-2019 AÖF güz dönemi sınav takvimini sorguluyor. Konuya dair bilgi almak adına üniversitenin resmi internet sayfasını inceleyen AÖF öğrencileri, sınav tarihleri hakkında net bilgi almak istiyor. Peki, AÖF sınavları ne zaman?
Üniversite eğitimine açıktan devam eden çok sayıda vatandaş, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları için bekleyişini sürdürüyor. Sınavların yapılacağı tarihlere odaklanan öğrenciler bir yandan da sınava yönelik hazırlık yapıyor. İşte, AÖF güz dönemi sınavlarının yapılacağı tarihler...
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri, kurumun resmi internet sitesinde yer alıyor. Buna göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 12 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında organize edilecek.
SINAV SÜRESİ VE OTURUMLARI
Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Güz döneminde; Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarı yılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarı yılların sınavları yapılmaktadır.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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