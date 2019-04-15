AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı?
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları yani vizeleri tamamlandı. Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavlarına ait sonuçların ne zaman açıklanacağı ve sınavlara ait soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ara sınavları 13-14 Nisan'da yapıldı. Sınavlara 800 bin civarı öğrenci katlım sağlarken, gözler şimdi söz konusu sınavların cevap anahtarları ve sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI MI?
Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan AÖF sınavlarına ait soru ve cevaplar henüz kurum tarafından öğrencilerin erişimine açılmadı.
Geçmiş sınavlar örnek alındığında cevap anahtarlarının, sınavlar tamamlandıktan sonra ortalama birkaç gün içinde adayların erişimine açılması bekleniyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçlarının açıklanacağı net tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları ortalama 15-20 gün içinde adayların erişimine açmıştı. Konuya dair gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.
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