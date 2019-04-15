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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı?

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AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi ara sınavları yani vizeleri tamamlandı. Lisans veya ön lisans eğitimlerini açıktan tamamlamaya çalışan öğrencileri ilgilendiren AÖF bahar dönemi sınavlarına ait sonuçların ne zaman açıklanacağı ve sınavlara ait soru ve cevapların ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, AÖF sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakülteleri ara sınavları 13-14 Nisan'da yapıldı. Sınavlara 800 bin civarı öğrenci katlım sağlarken, gözler şimdi söz konusu sınavların cevap anahtarları ve sonuçlarının açıklanacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

CEVAP ANAHTARLARI YAYIMLANDI MI?

Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan AÖF sınavlarına ait soru ve cevaplar henüz kurum tarafından öğrencilerin erişimine açılmadı.

Geçmiş sınavlar örnek alındığında cevap anahtarlarının, sınavlar tamamlandıktan sonra ortalama birkaç gün içinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçlarının açıklanacağı net tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları ortalama 15-20 gün içinde adayların erişimine açmıştı. Konuya dair gelişmeler oldukça haberlerimizde yer vereceğiz.

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