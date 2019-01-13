AÖF sınavı saat kaçta? Sınav kaç dakika sürecek?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi final oturumları devam ediyor. İki gün boyunca 4 oturum halinde yapılacak AÖF sınavlarının ilk ikisi 12 Ocak’ta yapıldı. Peki, bugünkü AÖF sınavları saat kaçta başlayacak, sınav kaç dakika sürecek?
AÖF final sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde dört oturum olarak gerçekleşecek. İlk gün oturumlarını geride bırakan öğrenciler, şimdi sınava saatine dakikalar kala "AÖF sınavı saat kaçta" "AÖF kaç dakika sürüyor" gibi sorulara internet üzerinden yanıt arıyor. Öğrencilere sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30’ar dakika sınav süresi verilecek. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak, sınav süresi kaç dakika?
Sınavlar, cumartesi ve pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Anadolu Üniversitesi AÖF oturumları Türkiye genelinde tüm sınav merkezilerinde sabah saat 9:30'da, öğleden sonra saat 14:00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08:30’da, öğlenden sonra ise saat 13:00’da yapılmaktadır.
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