AÖF sınavı saat kaçta bitecek? AÖF sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç dakika sürecek?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2018 İlkbahar Dönemi Ara Sınavı bugün gerçekleştirilecek. “AÖF sınavı saat kaçta yapılacak?” sorusu sınava girecek olan birçok aday ve aileleri tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Ayrıca, sınavın kaç dakika süreceği de merak edilen konular arasında. İşte, AÖF 2018 İlkbahar Dönemi Ara Dönem Sınavları hakkında merak edilen sorular ve cevapları...

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

AÖF sınavlarının saat kaçta başlayacağı ve kaç dakika süreceği binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi tarafından merak ediliyor. AÖF sınavının saat kaçta başlayacağını merak eden öğrenciler araştırmalarına devam ediyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 15 Nisan Pazar günü yapılacak olan AÖF Bahar Dönemi Vize Sınavları, Türkiye genelinde tüm sınav merkezilerinde sabah saat 9:30’da, öğleden sonra saat 14:00’da, K.K.T.C. Lefkoşa’da ise sabah saat 08:30'da, öğlenden sonra ise saat 13:00'da yapılmaktadır.

Sınavlar Cumartesi ve Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. AÖF sınavlarının başlama ve bitiş saatleri ise şöyle; Sabah oturumu: 09:30 - 11:30 / İkinci oturum: 14:00 – 16:00

AÖF SINAVINA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği "Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi"nde belirtilmektedir. Sınava girişte gerekli belgeler ise şunlardır;

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi, Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF SINAV SONUÇLARI

AÖF sonuçlarına dair resmi bir açıklama yer almamakla birlikte öğrenciler sınav sonuçlarını, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır. Sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3 (üç) işgünü içinde itiraz edilebilir. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

AÖF GEÇME NOTU KAÇ?

Anadolu Üniversitesi AÖF vize ve final sınavları sonucu, alınan notun en az 100 üzerinden 35 olması, dersi başarılı olarak geçmenizi sağlıyor. Bunun haricinde, 84 ve 100 arası not alan öğrenciler AA, 77-83 arası not alan öğrenciler AB, 71 ve 76 arası not alan öğrenciler BA, 66 ve 70 arası not alan öğrenciler BB, 61 ve 65 arası not alan öğrenciler BC, 56 ve 60 arası not alan öğrenciler CB, 50 ve 55 arası not alan öğrenciler ise CC harfiyle derslerinden geçiyor. Koşullu olarak geçme notları ise 46 ve 49 arası CD, 40 ve 45 arası notlar DC, 33 ve 39 arası notlar ise DD olarak harflendiriliyor.