AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? Yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) final sınavları için geri sayım devam ediyor. Açıköğretimliler, 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek oturumlarla bir dönemi daha geride bırakacak. Söz konusu sınava katılım sağlayacak on binlerce açık öğretim öğrencisi, 'AÖF sınavı saat kaçta başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan AÖF final sınavının kaç dakika süreceği de merak konusu oldu. İşte, AÖF bahar dönemi final sınavıyla ilgili bilgiler
On binlerce öğrencinin beklediği 2019 AÖF final oturumları için artık sadece saatler kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi’nin ilk oturumları 25 Mayıs tarihinde yapılacak. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak?
AÖF sınavlarının Sabah oturumu 09:30 - 11:30, Öğle oturum ise 14:00 – 16:00 saat aralığında gerçekleşecek.
AÖF sınavları kapsamında öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.
SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ
Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2018-2019 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için "Yaz Okulu" açılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açılacak Yaz Okulu için kayıtlar 24-28 Haziran'da alınacak, sınavlar 14-15 Eylül'de yapılacak.
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