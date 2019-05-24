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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.05.2019 - 16:45, Son Güncelleme:

AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? Yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu

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AÖF sınavı saat kaçta başlayacak? Yaz okulu kayıt tarihleri belli oldu

Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) final sınavları için geri sayım devam ediyor. Açıköğretimliler, 25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek oturumlarla bir dönemi daha geride bırakacak. Söz konusu sınava katılım sağlayacak on binlerce açık öğretim öğrencisi, 'AÖF sınavı saat kaçta başlayacak?' sorusuna yanıt arıyor. Öte yandan AÖF final sınavının kaç dakika süreceği de merak konusu oldu. İşte, AÖF bahar dönemi final sınavıyla ilgili bilgiler

On binlerce öğrencinin beklediği 2019 AÖF final oturumları için artık sadece saatler kaldı. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) Bahar Dönemi’nin ilk oturumları 25 Mayıs tarihinde yapılacak. Peki, AÖF sınavı saat kaçta başlayacak?

AÖF sınavlarının Sabah oturumu 09:30 - 11:30, Öğle oturum ise 14:00 – 16:00 saat aralığında gerçekleşecek.
AÖF sınavları kapsamında öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek.

SINAVA GİRİŞTE GEREKLİ BELGELER

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

AÖF YAZ OKULU KAYIT TARİHİ

Anadolu Üniversitesi (AÜ) 2018-2019 akademik yılı yaz döneminde Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için "Yaz Okulu" açılacak. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültesi öğrencileri için açılacak Yaz Okulu için kayıtlar 24-28 Haziran'da alınacak, sınavlar 14-15 Eylül'de yapılacak.

 

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