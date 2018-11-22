AÖF sınavı ne zaman? İşte AÖF’te çıkmış soruların listesi
Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi oturumlarına kısa bir süre kaldı. Artık son hazırlıklarını yapan açıköğretim öğrencileri bir yandan belgelerini tamamlarken bir yandan da AÖF’te çıkmış soruları inceliyor. Peki, AÖF sınavı ne zaman? İşte AÖF’te çıkmış soruların listesi…
Anadolu Üniversitesi’nin bu yıl için belirlediği takvime göre, AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 12 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında organize edilecek. AÖF çıkmış sorular listesi, Anadolu Üniversitesi'nin yayımlamış olduğu Ekampüs sayfası üzerinden öğrenci numarası ve şifresi ile kolayca görüntülenebiliyor.
AÖF SINAV SORUMLULUK ÜNİTELERİ NELERDİR?
2018-2019 öğretim yılı bahar dönemi sınav sorumluluk ünitelerine ulaşmak için aşağıda yer alan linklere tıklayınız. Her bölümün sorumluluk üniteleri farklı linklerde yer almaktadır.
AÖF SINAV ÜNİTELERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
ÇIKMIŞ SORULARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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