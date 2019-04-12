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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.04.2019 - 23:57, Son Güncelleme:

AÖF sınavı kaç dakika sürüyor? AÖF saat kaçta bitiyor?

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AÖF sınavı kaç dakika sürüyor? AÖF saat kaçta bitiyor?

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 13-14 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavlara kısa bir zaman kala, AÖF sınavlarının süresi ile başlangıç ve bitiş saatleri merak konusu oldu. Peki, AÖF sınavı kaç saat sürüyor? AÖF saat kaçta bitiyor?

Üniversite eğitimine açıktan devam eden çok sayıda vatandaş, AÖF bahar dönemi vize sınavlarında ter dökecek. Söz konusu sınavlara dair detaylar da araştırma konusu oldu. 'AÖF sınavı kaç dakika sürecek?' ve 'AÖF sınavı saat kaçta bitecek?' soruları ilk oturumu 13 Nisan'da gerçekleşecek olan sınava katılım gösteren kişiler ve yakınları tarafından sorgulanıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavları 13-14 Nisan'da yapılacak. Ayrıca, 881 bin öğrencinin katılmasının beklendiği sınav maratonunda 797'si AÜ personeli olmak üzere 345 bin 496 kişi görev alacak.

Dört oturumdan oluşacak sınavların ilk oturumları saat 09.30'da, ikinci oturumları ise saat 14.00'te başlayacak.

AÖF sınavları kapsamında öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecek. AÖF sınavlarının Sabah oturumu 09:30 - 11:30, İkinci oturum ise 14:00 – 16:00 aralığında gerçekleşecek.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

 

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