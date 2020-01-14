AÖF sınav yerleri ve giriş belgesi yayımlandı! İşte, 2020 AÖF sınav tarihleri
AÖF sınav yerleri ve giriş belgesi Anadolu Üniversitesi'nin mobil uygulaması ve öğrenci bilgi sistemi üzerinden erişime açıldı. 18-19 Ocak tarihlerinde 81 ilde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavları için giriş belgesi, sınav ve salon bilgileri hakkında bilgi sahibi yapacak. İşte, AÖF sınav yerleri ve giriş belgesi sonrasında öğrencilerin dikkat etmesi gereken bazı detaylar ve 2020 yılının AÖF sınav tarihleri hakkında detaylı bilgiler
AÖF sınav giriş belgesi, cumartesi ve pazar günü sınava girecek olan pek çok öğrenci için önem arz ediyor. Sınava girecekleri salonda giriş belgeleri ve kimlikleri ile bulunacak olan öğrenciler, bu iki belgeden birisinin eksik olması halinde sınav salonlarına alınmayacak. Peki, AÖF sınav giriş yerleri nereden görüntülenebilecek? İşte, 2020 AÖF sınav tarihleri ve öğrencileri yakından ilgilendiren bazı detaylar
AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ
AÖF sınav giriş belgeleri 18-19 Ocak tarihinde gerçekleştirilecek dönem sonu sınavları dolayısıyla önem arz ediyor. Kendilerine en yakın sınav merkezinde alanları ile ilgili sınavlara girecek. Sınavda giriş belgesi ve kimlik bulundurmak zorunlu olacak.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ
SINAVA GİRERKEN BU BELGELER GEREKLİ
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL BELİRLENİYOR?
Anadolu Üniversitesi, sınav merkezine ulaşımın kolay sağlanması, öğrenci yoğunluğu ve sınav yapılacak binaların sınava uygun olup olmadığı gibi kriterleri de göz önüne almaktadır.
Ayrıca, açıköğretim sistemiyle öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrencilerin sınav salonlarına yerleştirilmeleri öğrencilerin sorumlu oldukları dersler, kayıtlı bulundukları sınıf vb. ölçütler göz önüne alınarak bilgisayar sistemiyle ve birbirini takip eden bir düzen içerisinde yapılmaktadır. Toplu sınav ataması anında herhangi bir öğrencinin yerinin değiştirilmesi kendi koşullarına benzer gruptan ayrılarak başka bir salon veya binaya atanması mümkün değildir.
Açıköğretim sistemiyle öğretim yapan fakültelere kayıtlı öğrenciler ikamet ettikleri semte göre uygun olan Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen sınav merkezlerini seçebilmektedir.
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