AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılır?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi final oturumları için kısa bir süre kalması nedeniyle sınav giriş belgesine yönelik beklentiler başladı. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılır? İşte, AÖF güz dönemi final oturumlarıyla ilgili son durum
AÖF’te final sınavları heyecanı başladı. 24- 25 Kasım tarihinde gerçekleşen ara sınavları ardından sıra final oturumlarında. Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi final sınavları 12 Ocak 2019 - 13 Ocak 2019 tarihlerinde yapılacak. Sınava sayılı günler kalması nedeniyle açıköğretim öğrencilerinin hepsinin kafasında aynı soru var: Sınava nerede gireceğim? AÖF sınav yerleri her oturumda farklılık gösteriyor, bu nedenle kötü bir sürpriz yaşamak istemeyen öğrenciler, günler öncesinden araştırmalara başlıyor. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Sınav giriş belgesi ne zaman erişime açılır?
Sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?
Sınav giriş belgesi, sınavlardan 5 ile 10 gün önce Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyon sayfasında yayınlanıyor. Öğrenciler, şifrelerini sisteme girerek sınava dair tüm bilgilerini görüntüleyebiliyor.
AÖF SINAVINA GİRERKEN GEREKLİ BELGELER
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi,fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
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