AÖF sınav yerleri belli oldu mu? Gözler sınav giriş belgesinde

Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri final heyecanı yaşıyor. 2018- 2019 eğitim öğretim dönemini tamamlamaya hazırlanan öğrenciler için kader günü 25-26 Mayıs’ta. Bahar dönemi final sınavı ardından kimi öğrenciler mezun olma mutluluğu yaşarken, kimileri üç ders sınavı için hazırlık yapacak. Sınav öncesinde ana gündem konusu ise AÖF sınav giriş belgesi. Peki, dört oturumda yapılacak olan AÖF’ün sınav yerleri ne zaman belli olacak?



AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?



AÖF sınav giriş belgeleriyle ilgili Anadolu Üniversitesi'nden yapılan bir açıklama yok. Ancak bir önceki sınavın giriş belgeleri sınava 12 gün kala açıklanmıştı. Final sınavının giriş belgelerinin bir hafta içinde açıklanması bekleniyor.

ESMİ GAZETE'DE AÖF İÇİN YENİ YÖNETMELİK

AÖF için yeni yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı. İşte, o yönetmelik;

MADDE 1 - 3/9/2015 tarihli ve 29464 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (g), (ğ), (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

"g) Öğrenci Otomasyonu: Öğrencilik işlemlerinin ve öğrenci hizmetlerinin sunulduğu otomasyon sistemini,

ğ) Rektör: Anadolu Üniversitesi Rektörünü,

h) Senato: Anadolu Üniversitesi Senatosunu,"

"ı) Uzaktan Öğretim: Yükseköğretim kurumlarında; bilgi ve iletişim teknolojilerine dayalı olarak planlanan ve yürütülen, aynı mekanda bulunmaksızın öğretim elemanı ve öğrencilerin karşılıklı etkileşimine dayalı olarak gerçekleştirilen eğitim-öğretimi,"

MADDE 2 - Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Birim yönetim kurulunun teklifi, Üniversite Yönetim Kurulunun onayı ve Yükseköğretim Kurulundan uygun görüş alınmasıyla yaz okulu açılabilir. Yaz okulunda açılacak dersler ve uygulama koşulları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Yaz Okulu Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak ilgili birim kurulunun kararı ve Senatonun onayıyla belirlenir. Yaz okuluna katılım, öğrencinin isteğine bağlıdır."

MADDE 3 - Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(2) Programa ilk kez kayıt yaptıran öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının güz döneminde okutulan tüm derslerini almak zorunda olup üst yarıyıllardan ders alamaz. Öğrenci, kayıt yaptırdığı öğretim yılının bahar döneminden itibaren üst yarıyıllardan ders alabilir."

"(5) Yaz okulunda birinci ve üçüncü fıkra hükümleri uygulanmaz."

MADDE 4 - Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(5) Öğrenci yaz okulunda en fazla beş derse kayıt yaptırabilir. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, kayıt tarihleri arasında kayıt koşullarını yerine getirmek zorundadır."

MADDE 5 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(1) Bir dönemde her ders için bir ara sınav ve dönem sonu sınavı düzenlenir. Sınavlar; gözetimli olarak yüz yüze ve/veya çevrimiçi yapılır; çoktan seçmeli, açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış ve eşleştirme gibi farklı tip sorular içerebilir. Bununla birlikte dersin özelliğine göre ara sınav; yazılı, sözlü, ödev, uygulama, proje ve benzeri ölçme-değerlendirme araçlarıyla da yapılabilir. Sadece dönem sonu sınavı yapılan proje gibi derslerde, parçalı sınav uygulanır. Parçalı sınavların birleştirilmesiyle dönem sonu sınav notu oluşturulur ve bu notun, başarı notuna katkısı %100'dür. Ara ve dönem sonu sınavlarının tarihleri ve uygulama esasları, ilgili birim yönetim kurulu tarafından belirlenir ve öğretim yılı başında akademik takvimle birlikte ilan edilir."

"(3) Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, Üniversite tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılır."

MADDE 6 - Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 14 - (1) Öğrenci, sınavı takip eden 3 iş günü içinde sınav sorularına ve sınav uygulamasına öğrenci otomasyonu kanalıyla itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra ve/veya farklı kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

(2) Öğrenci, sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren 3 iş günü içinde sınav sonuçlarına öğrenci otomasyonu kanalıyla itiraz edebilir. Bu süre geçtikten sonra ve/veya farklı kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmaz."

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarının sonuna aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

"GNO hesaplanırken yaz okulunda alınan derslerin de son harf notları ve kredileri dikkate alınır."

"Ancak öğrenci yaz okulunda en fazla 5 ders alabilir. Herhangi bir dönem sonunda tekrar edilen ders bulunması durumunda bu dersten alınan en son not ve kredisi dikkate alınır."

MADDE 8 - Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Anadolu Üniversitesi Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Öğretim Sistemine göre öğretim yapan fakültelerde ders transferi ve muafiyet işlemleri, Üniversite tarafından kabul edilen Ders Transferi ve Muafiyet Esaslarına göre yapılır."

MADDE 9 - Bu Yönetmeliğin 5 inci maddesi ile yürürlükten kaldırılan 11 inci maddenin ikinci fıkrasına ilişkin hüküm 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren, diğer hükümleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 10 - Bu Yönetmelik hükümlerini Anadolu Üniversitesi Rektörü yürütür.