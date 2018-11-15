AÖF sınav yerleri belli oldu mu?
AÖF sınav yerleri, 24-25 Kasım tarihlerinde Türkiye genelinde birçok merkezde gerçekleştirilecek sınav öncesi merak konusu oldu. Binlerce kişinin eğitim gördüğü alanda dahil olacağı vize sınavları, Anadolu Üniversitesi'nin belirleyeceği salonlarda gerçekleşecek. Peki, AÖF sınav yerleri belli oldu mu? İşte, binlerce kişinin merakla araştırdığı konuyla ilgili bazı bilgiler
AÖF sınav yerleri belli oldu mu sorusu, son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başlandı. Sınava yaklaşık 10 gün kalması dolayısıyla birçok öğrencinin gündeminde yer alan AÖF sınav yerleri, açıklandığı an öğrenci bilgileri ile öğrenilebilecek. Peki, AÖF sınav yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, konuyla ilgili bazı bilgiler
AÖF SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
AÖF sınav yerleri, genellikle sınava son 1 hafta kala açıklanmaktadır. Anadolu Üniversitesi'nin konuyla ilgili açıklama yapması halinde haberimize eklenecektir.
AÖF sınavı kapsamında öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar cumartesi-pazar günleri dört oturum halinde yapılacak. Güz döneminde; cumartesi ve pazar sabah oturumunda 1. ve 5. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 3. ve 7. yarı yılların; bahar döneminde Cumartesi ve Pazar sabah oturumunda 2. ve 6. yarı yılların, öğleden sonra oturumunda 4. ve 8. yarı yılların sınavları yapılmaktadır.
AÖF SINIF GEÇME SİSTEMİ
Öğrencilere bir yarı yılda 30 krediyi geçmeyecek şekilde ders ataması fakülte tarafından yapılır. Öğrenciler fakülte tarafından atanan dersleri eksiltebilir veya toplam 45 krediyi geçmemek üzere üst yarı yıldan ders seçebilir. (ilk yıl hariç)
Lisansta birinci yarıyılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 5. ve 7. yarı yıllardan,
İkinci yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 6. ve 8 yarı yıllardan DERS ALAMAZ.
Üçüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 7. yarı yıldan,
Dördüncü yarı yılın tüm derslerinden başarılı olamayan öğrenciler 8. yarı yıldan ders ALAMAZ.
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