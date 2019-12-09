14-15 Aralık AÖF sınav giriş belgesi: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri öğrenci otomasyonu sistemiyle açıklandı

Anadolu Üniversitesi, AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınav giriş belgesinin yayımlandığını duyurdu. AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar iki oturumda gerçekleşecek. Öğrenciler her oturumu başka bir yerde tamamlayacak. Bu nedenle AÖF sınav giriş belgesinin sınav gününde öğrencilerin yanında bulunması önemli.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU

Öğrenciler, 2019-2020 AÖF öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü bugün gün içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından ​alabilirler.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA LİNKİ

AÖF'TE Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

Geçersiz Belgeler

Öğrenci Kimlik KartıMesleki Kimlik KartlarıAskeri Kimlik BelgesiBaro Kartı