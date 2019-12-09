14-15 Aralık AÖF sınav giriş belgesi: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav yerleri öğrenci otomasyonu sistemiyle açıklandı
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) güz dönemi ara sınavlarına kısa bir süre kala sınav giriş belgesi duyurusu yaptı. Açık Öğretim Fakültesi'nin (AÖF) 2019 akademik takvimine göre güz dönemi ara sınavları 14-15 Aralık'ta dört oturumda tamamlanacak. Sınav hazırlıklarını sürdüren açıköğretimliler bir yandan da sınav giriş belgesini bekliyordu. İşte, AÖF sınav giriş belgesi sorgulama sayfası...
Anadolu Üniversitesi, AÖF (Açıköğretim Fakültesi) sınav giriş belgesinin yayımlandığını duyurdu. AÖF Güz Dönemi ara sınavları 14-15 Aralık tarihinde yapılacak. İki gün sürecek olan sınavlar iki oturumda gerçekleşecek. Öğrenciler her oturumu başka bir yerde tamamlayacak. Bu nedenle AÖF sınav giriş belgesinin sınav gününde öğrencilerin yanında bulunması önemli.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ DUYURUSU
Öğrenciler, 2019-2020 AÖF öğretim yılı güz dönemi ara sınavı için sınav giriş bilgilerini ANADOLU MOBİL uygulamasından görüntüleyebilir, fotoğraflı sınav giriş belgesinin dökümünü bugün gün içerisinde aof.anadolu.edu.tr adresinin Öğrenci Otomasyonu bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından ya da AÖF Bürolarından alabilirler.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA LİNKİ
AÖF'TE Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler
Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı,T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.
Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.
Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.
Geçersiz Belgeler
Öğrenci Kimlik KartıMesleki Kimlik KartlarıAskeri Kimlik BelgesiBaro Kartı
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