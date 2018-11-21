AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yeri sorgulama
AÖF sınav yerleri açıklandı mı sorusu, lisans ve ön lisans eğitimlerine açıktan devam eden öğrencilerin araştırdığı konu oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavına katılım gösterecek olan birçok kişi, sınava dahil olacağı merkezi sorgulamaya başladı. Peki, AÖF sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, öğrenci bilgileri ile kolayca öğrenilebilecek olan AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı
AÖF sınav yerleri birçok öğrencinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. 24-25 Kasım tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavları için salon bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, birçok bölümde gerçekleştirilecek AÖF için sınav giriş belgesi nereden sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANABİLECEK?
Açıköğretim Fakültesinde öğrenim gören bireylerin merakla beklediği AÖF sınav giriş belgesi, kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sınav giriş belgeleri, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresindeki öğrenci giriş ekranından TC Kimlik Numarası ve şifre ile alınabilecek. Öğrenciler dilerse bu belgeleri AÖF büroları üzerinden de temin edebilecek.
SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SINAVDA BU ÜNİTELERDEN SORUMLU OLUNACAK
Gerçekleştirdiği sınavlarda her bölüm için ünite sorumluluklarını yayımlayan Anadolu Üniversitesi, güz dönemi sınavında öğrencilerin sorumlu olduğu ünite bilgilerini erişime açtı. Lisans, Ön Lisans, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait olan sınav sorumluluk ünitelerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.
Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları
Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları
Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları
İktisat Fakültesi Lisans Programları
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