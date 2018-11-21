AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yeri sorgulama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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21.11.2018 - 09:17, Son Güncelleme:

AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yeri sorgulama

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AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Sınav yeri sorgulama

AÖF sınav yerleri açıklandı mı sorusu, lisans ve ön lisans eğitimlerine açıktan devam eden öğrencilerin araştırdığı konu oldu. Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavına katılım gösterecek olan birçok kişi, sınava dahil olacağı merkezi sorgulamaya başladı. Peki, AÖF sınav yerleri nereden ve nasıl öğrenilebilecek? İşte, öğrenci bilgileri ile kolayca öğrenilebilecek olan AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı

AÖF sınav yerleri birçok öğrencinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. 24-25 Kasım tarihlerinde yurt genelinde gerçekleştirilecek olan AÖF sınavları için salon bilgilerinin yer aldığı sınav giriş belgeleri yayımlandı. Peki, birçok bölümde gerçekleştirilecek AÖF için sınav giriş belgesi nereden sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANABİLECEK?

Açıköğretim Fakültesinde öğrenim gören bireylerin merakla beklediği AÖF sınav giriş belgesi, kurumun internet sitesi üzerinden yayımlandı. Sınav giriş belgeleri, www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresindeki öğrenci giriş ekranından TC Kimlik Numarası ve şifre ile alınabilecek. Öğrenciler dilerse bu belgeleri AÖF büroları üzerinden de temin edebilecek.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SINAVDA BU ÜNİTELERDEN SORUMLU OLUNACAK

Gerçekleştirdiği sınavlarda her bölüm için ünite sorumluluklarını yayımlayan Anadolu Üniversitesi, güz dönemi sınavında öğrencilerin sorumlu olduğu ünite bilgilerini erişime açtı. Lisans, Ön Lisans, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait olan sınav sorumluluk ünitelerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları

İktisat Fakültesi Lisans Programları

İşletme Fakültesi Lisans Programları

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