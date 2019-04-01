AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Gözler Sınav giriş belgesinde
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi ara sınavı için sayılı gün kaldı. Her oturumda farklı bir yerde sınava giren açıköğretimliler, günler öncesinden AÖF sınav giriş yerleri için araştırmalara başladı. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı, sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
Nisan ayına giriş yapılmasıyla birlikte Anadolu Üniversitesi bağlı açıköğretim fakültelerinde eğitim gören öğrenciler, AÖF bahar dönemi vize tarihleri ve sınav yerlerine yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Peki, AÖF sınav yerleri açıklandı mı?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÜ AÖF 2018 – 2019 Akademik Takvimi yayınlandı. Yayınlanan takvime göre Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vizeleri 13 – 14 Nisan tarihlerinde yapılacak. Öğrencilere, sınava gireceği her ders için 20 soru sorulacak, 30'ar dakika sınav süresi verilecektir. Sınavlar Cumartesi-Pazar günleri dört oturum halinde yapılmaktadır.
SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Geçtiğimiz yıllar baz alındığında AÖF sınav giriş belgelerinin en geç 10 Nisan Çarşamba günü erişime açılması bekleniyor.
SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
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