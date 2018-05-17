AÖF sınav yerleri açıklandı mı? Final sınavları yaklaşıyor

AÖF öğrencileri bir yandan bahar dönemi final oturumları için hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da sınav giriş yerlerini sorguluyor. Güncellenen 2018 iş takvimine göre AÖF dönem sonu sınavları, 26- 27 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Sınav tarihine kısa bir süre kalması nedeniyle zaman sorgulamaları yerini ‘AÖF sınav yerleri açıklandı mı?’ sorularına bıraktı.



AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?



Açıköğretim Fakültesi bünyesinde Türkiye'nin birçok merkezinde düzenlenen sınavların giriş belgesi henüz yayımlanmadı. AÖF'ün sınav giriş belgesini hafta başında yayımlaması bekleniyor. Sınav giriş belgesi AÖF'ün resmi sayfasına bağlı olan 'öğrenci otomasyonu' sayfası üzerinden görüntüleniyor ve çıktısı bu sayfa üzerinden alınıyor.

SINAV TARİHLERİNİN DEĞİŞTİRİLMESİYLE İLGİLİ DUYURU



Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.