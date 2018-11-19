AÖF sınav yerleri açıklandı… Anadolu Üniversitesi resmi sayfasından duyurdu
AÖF sınav yerleri için bekleyiş son buldu. Öğrenciler, bireysel AÖF sınav giriş belgelerini https://aof.anadolu.edu.tr adresi üzerinden erişebilirler. Anadolu Üniversitesi, AÖF Güz Dönemi Ara Sınavı: 24-25 Kasım 2018 arasında gerçekleşecek.
Anadolu Üniversitesi, resmi Facebook hesabından yaptığı duyuruyla sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Yayınlanan duyuruda 'Güz Dönemi Ara Sınav için sınav giriş belgeleri yayınlandı! Belgelerinizi öğrenci otomasyonuna giriş yaparak çıktı alabilirsiniz.' ifadeleri kullanıldı.
AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.
SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ
* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi
* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi
* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.
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