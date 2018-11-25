AÖF sınav soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
AÖF sınav soruları ve cevapları için öğrencilerin sorgulamaları başladı. 24-25 Kasım tarihlerinde girdikleri AÖF ara sınavlarının ardından sorular ve cevaplar için internet üzerinden araştırmalar başladı. Peki, Anadolu Üniversitesi AÖF sınav soruları ve cevapları sayfasını ne zaman erişime açacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
AÖF sınav soruları ve cevapları, sınavın ardından yanıtlarının sağlamasını yapmak isteyen binlerce kişinin gündeminde yer aldı. Anadolu Üniversitesi tarafından Açıköğretim Fakültesi resmi internet sitesi üzerinden yayımlanacak olan AÖF sınav soruları ve cevapları, sınava katılım gösteren öğrenciler tarafından görüntülenebilecek. İşte, AÖF sınav soruları ve cevapları hakkında bazı bilgiler
AÖF SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
24-25 Kasım tarihlerinde 4 oturum halinde gerçekleştirilen sınavların tamamlanmasının ardından gündem sınav soruları ve cevapları oldu. İşaretledikleri soruların sağlamasını yapacak olan öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından erişime açılacak olan soru ve cevaplar üzerinden sorgulamalarını yapabilecek.
Soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağı hakkında Anadolu Üniversitesi henüz bir açıklama yapmazken, sayfanın bu hafta içerisinde erişime açılacağı öngörülüyor.
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖF sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.
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