AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
24-25 Kasım tarihlerinde AÖF vize sınavlarına katılım sağlayan on binlerce açıköğretim öğrencisi, sınav sonuçlarının ne zaman ve hangi tarihte açıklanacağını merak ediyor. Konuya dair AÖF'ten resmi bir açıklama olup olmadığını merak eden öğrenciler, internette bu hususta sorgulama yapıyor. Peki, AÖF vize sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yaklaşık 10 gün önce gerçekleştirilen sınavın ardından öğrencilerin gündeminde yer alan AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi üzerinden sorgulanmaya devam ediliyor. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok kişinin gündeminde sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde belirli sınav merkezlerinde birçok bölümde gerçekleştirilen AÖF sınavları, 24-25 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tam tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları 20 gün içerisinde değerlendirerek erişime açmıştı. Aynı süreç bu dönem de göz önüne alınırsa, AÖF sınav sonuçlarının en geç 14 Aralık tarihinde erişime açılması öngörülebilir.
HARF NOTLARININ ANLAMLARI NELERDİR?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
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