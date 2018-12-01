AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi vize sonuçları
Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları geçtiğimiz günlerde yapıldı. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan on binlerce AÖF öğrencisi, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Eğitim hayatlarına açıktan tamamlayan öğrencilerin ilgiyle sorguladığı AÖF sınav sonuçları, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
AÖF vize sınav sonuçları için sınava katılım gösteren adayların beklentisi devam ediyor. Ara sınav kapsamında katılım sağladıkları sınavın ardından AÖF sınav sonuçları için bekleyişe geçen vatandaşlar, Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı açıklamaya odaklandı. İşte, AÖF sınav sonuçlarına dair merak edilen detaylar...
AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde belirli sınav merkezlerinde birçok bölümde gerçekleştirilen AÖF sınavları, 24-25 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tam tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları 20 gün içerisinde değerlendirerek erişime açmıştı. Aynı süreç bu dönem de göz önüne alınırsa, AÖF sınav sonuçlarının en geç 14 Aralık tarihinde erişime açılması öngörülebilir.
SINAV SORULARI YAYIMLANDI
AÖF sınavının soru ve cevaplarının açıklanmasına yönelik devam eden bekleyiş son buldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile soru ve cevapların, "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden yayınlandığı açıklandı.
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DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?
AÖF'te sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.
Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.
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