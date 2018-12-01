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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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01.12.2018 - 22:26, Son Güncelleme:

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi vize sonuçları

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF güz dönemi vize sonuçları

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavları geçtiğimiz günlerde yapıldı. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan on binlerce AÖF öğrencisi, şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe odaklanmış durumda. Eğitim hayatlarına açıktan tamamlayan öğrencilerin ilgiyle sorguladığı AÖF sınav sonuçları, son günlerde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF vize sınav sonuçları için sınava katılım gösteren adayların beklentisi devam ediyor.  Ara sınav kapsamında katılım sağladıkları sınavın ardından AÖF sınav sonuçları için bekleyişe geçen vatandaşlar, Anadolu Üniversitesi'nin yapacağı açıklamaya odaklandı. İşte, AÖF sınav sonuçlarına dair merak edilen detaylar...

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi tarafından yurt genelinde belirli sınav merkezlerinde birçok bölümde gerçekleştirilen AÖF sınavları, 24-25 Kasım tarihlerinde tamamlandı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tam tarih hakkında açıklama yapmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları 20 gün içerisinde değerlendirerek erişime açmıştı. Aynı süreç bu dönem de göz önüne alınırsa, AÖF sınav sonuçlarının en geç 14 Aralık tarihinde erişime açılması öngörülebilir.

SINAV SORULARI YAYIMLANDI

AÖF sınavının soru ve cevaplarının açıklanmasına yönelik devam eden bekleyiş son buldu. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuru ile soru ve cevapların, "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden yayınlandığı açıklandı.

SORU VE CEVAPLARI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN

DEĞERLENDİRME NASIL YAPILACAK?

AÖF'te sınavların değerlendirilmesi ve ders geçme sistemi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" ile bu yönetmeliğin verdiği yetkiye istinaden hazırlanan “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Uygulama Esasları” ve “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları”na göre belirlenir.

Sınavlarda soru kitapçığı ve cevap kâğıdı olarak iki tür belge kullanılmaktadır. Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.

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