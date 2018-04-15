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    AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2018 final sınavı tarihleri

    Hürriyet Haber
    15.04.2018 - 16:04 | Son Güncelleme:

    AÖF bahar dönemi vize sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih, yüz binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Bugün yapılan 2 oturumun ardından AÖF 2018 bahar dönemi vize sınavlarının tamamlanmasıyla öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına odaklandı. AÖF öğrencilerinin bir diğer araştırdığı konusu ise AÖF Bahar Dönemi final sınavlarının ne zaman yapılacağı oldu. Peki, AÖF Bahar Dönemi vize sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak? AÖF final sınavları ne zaman yapılacak?

    14-15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılan AÖF bahar dönemi sınavlarının sonuçları için araştırmalar başladı. Bahar dönemi ara sınavlarını tamamlayan AÖF öğrencileri bir yandan sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken, bir yandan da AÖF bahar dönem final sınavlarının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavları tarihi belli mi? İşte, AÖF öğrencilerinin merak ettiği sorular ve yanıtları...

    AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi vize sınav sonuçlarının, bir aksilik olmaması halinde 15 gün içerisinde öğrencilere açıklanacağı tahmin ediliyor. AÖF sonuçlarına dair kurumdan yapılan resmi bir açıklama olmamasına rağmen AÖF sınav sonuçlarının, 30 Nisan 2018 tarihine kadar açıklanacağı öngörülmektedir. Öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF öğrenci otomasyonu sisteminden takip edebilirler. Öğrenciler, AÖF sonuçlarını görüntülemek için öğrenci otomasyonuna T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapacak ve bireysel notlarını görüntüleyebilecek.

    AÖF 2018 DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

    AÖF bahar dönemi ara dönem sınavlarının tamamlanmasının ardından AÖF öğrencileri şimdi de final yani dönem sonu sınavlarının hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. AÖF tarafından dönem başında belirlenen sınav tarihleri, MEB'in düzenlediği bir sınavla çakıştığı için kurum tarafından geçtiğimiz günlerde değiştirildi. İşte, 2018 AÖF dönem sonu sınav tarihleri...

    Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

    Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

    Etiketler: AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? , SeoHaber , NoMobil , gündem
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