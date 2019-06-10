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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.06.2019 - 10:07, Son Güncelleme:

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim sonuç tarihi belli oldu mu?

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim sonuç tarihi belli oldu mu?

AÖF bahar dönemi final sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih, yüz binlerce Açıköğretim Fakültesi öğrencisi tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer almaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yapılan AÖF 2019 bahar dönemi final sınavlarının tamamlanmasıyla öğrenciler, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına odaklandı. Peki, AÖF bahar dönemi sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

25-26 Mayıs 2019 tarihlerinde organize edilen AÖF bahar dönemi final sınavlarının sonuçları için araştırmalar başladı. Bahar dönemi final sınavlarını tamamlayan AÖF öğrencileri bir yandan sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken, bir yandan da AÖF üç ders sınavlarının ne zaman yapılacağını sorguluyor. İşte, AÖF öğrencilerinin merak ettiği sorular ve yanıtları...

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bir önceki AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden 11 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre göz önünde alındığında AÖF sonuçlarının 10 Haziran Pazartesi günü açıklanabileceği öngörülüyor.

ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.

Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.

Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılacaktır. Bu arayüzde üç ders sınav merkezleri görülmekte olup sınav merkezi değişikliği isteyen öğrenciler, değişiklikleri bu sayfadan yapılabilecektir. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır. Ayrıca, öğrenci otomasyonu “Bilgi Değişikliği” linkinden yapılan sınav merkezi değişiklikleri, üç ders sınavı sınav merkezini etkilemeyecektir.

ÜÇ DERS SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN?

Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.

Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.

AÖF ÖĞRENCİLERİNE YAZ OKULU MÜJDESİ

Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatosunun yayınıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.

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