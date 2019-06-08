AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) bahar dönemi final sınavları geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sınavın ardından, AÖF sınavına giren öğrencilerin gözü, sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Fakültesi üç ders sınavı ne zaman? İşte, o konu ile ilgili detaylı bilgiler.
25-26 Mayıs tarihlerinde dört oturumda tamamlanan Anadolu Üniversitesi AÖF sınavı ile ilgili heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Sınava katılım sağlayan öğrenciler, hem sonuçların açıklanacağı zamanı hem de AÖF üç ders sınav tarihlerini internet üzerinden sorguluyor. AÖF otomasyon sistemine giren öğrenciler, sınav sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırıyor. İşte, merak edilen AÖF sınav sonuçları ve üç ders sınavı tarihleriyle ilgili bilgiler.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bir önceki AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden 11 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre göz önünde alındığında AÖF sonuçlarının 10 Haziran Pazartesi günü açıklanabileceği öngörülüyor.
ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.
Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.
Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılacaktır. Bu arayüzde üç ders sınav merkezleri görülmekte olup sınav merkezi değişikliği isteyen öğrenciler, değişiklikleri bu sayfadan yapılabilecektir. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır. Ayrıca, öğrenci otomasyonu “Bilgi Değişikliği” linkinden yapılan sınav merkezi değişiklikleri, üç ders sınavı sınav merkezini etkilemeyecektir.
ÜÇ DERS SINAVI GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN?
Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.
Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.
AÖF ÖĞRENCİLERİNE YAZ OKULU MÜJDESİ
Anadolu Üniversitesi Akademik Takvimine göre yaz okulu kayıtları 24 Haziran Pazartesi günü başlayıp, 28 Haziran Cuma günü bitecek. 11 hafta sürecek eğitimin ardından 14-15 Eylül tarihlerinde final sınavları yapılacak. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde açılacak yaz okulu dersleri, ilgili birim kurulunun kararı ve Anadolu Üniversitesi Senatosunun yayınıyla belirlenecek. Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılacak ve bu sınavın başarı notuna katkısı yüzde 100 olacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle