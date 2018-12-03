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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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03.12.2018 - 15:04, Son Güncelleme:

AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 24- 25 Kasım AÖF sonuçları

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AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 24- 25 Kasım AÖF sonuçları

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde üniversite eğitimlerini sürdüren öğrencilerin gözü kulağı sonuç duyurusunda. 2018- 2019 eğitim-öğretim döneminin ilk AÖF oturumları 24-25 Kasım tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, 24- 25 Kasım tarihli AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan Açıköğretim (AÖF) İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin güz dönemi ara sınavı ardından günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri arttı. Anadolu Üniversi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra online sistem üzerinden paylaşılacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yıl içerisinde gerçekleştireceği sınavların tarihini paylaşan ancak sonuç tarihi hakkında bilgilendirmede bulunmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları 15-20 gün içerisinde açıklamıştı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında AÖF sınav sonuçlarının en geç 14 Aralık tarihinde erişime açılması bekleniyor.

AÖF BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ

AÖF Başarı Değerlendirmesi Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi” kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.

AÖF SINAV TAKVİMİ

AÖF Güz Dönemi Dönem sonu sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak.
Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019'da. Dönem Sonu sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak.
AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019'de gerçekleşecek.

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