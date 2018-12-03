AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 24- 25 Kasım AÖF sonuçları
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde üniversite eğitimlerini sürdüren öğrencilerin gözü kulağı sonuç duyurusunda. 2018- 2019 eğitim-öğretim döneminin ilk AÖF oturumları 24-25 Kasım tarihinde gerçekleştirilmişti. Peki, 24- 25 Kasım tarihli AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan Açıköğretim (AÖF) İktisat ve İşletme Fakülteleri'nin güz dönemi ara sınavı ardından günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri arttı. Anadolu Üniversi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2018-2019 öğretim yılı güz dönemi ara sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandıktan sonra online sistem üzerinden paylaşılacak. Öğrenciler, sınav sonuçlarını "https://aof.anadolu.edu.tr/" internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yıl içerisinde gerçekleştireceği sınavların tarihini paylaşan ancak sonuç tarihi hakkında bilgilendirmede bulunmayan Anadolu Üniversitesi, geçtiğimiz sınav dönemlerinde sonuçları 15-20 gün içerisinde açıklamıştı. Geçtiğimiz yıllar baz alındığında AÖF sınav sonuçlarının en geç 14 Aralık tarihinde erişime açılması bekleniyor.
AÖF BAŞARI DEĞERLENDİRMESİ
AÖF Başarı Değerlendirmesi Öğrenci başarısının değerlendirilmesinde “Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi” kullanılır. Bu sistemin uygulama esasları ilgili fakülte kurulunun önerisiyle Senato tarafından karara bağlanır.
AÖF SINAV TAKVİMİ
AÖF Güz Dönemi Dönem sonu sınavları 12-13 Ocak tarihlerinde uygulanacak.
Bahar Dönemi ara sınavları 13-14 Nisan 2019'da. Dönem Sonu sınavları ise 25-26 Mayıs'ta yapılacak.
AÖF üç ders sınavı 20 Temmuz 2019'de gerçekleşecek.
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