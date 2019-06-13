AÖF sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor?
AÖF sonuçları için öğrencilerin 18 gündür beklediği açıklama bugün Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak. 25-26 Mayıs tarihlerinde alanlarından sınava giren öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre AÖF sınav sonuçları ile notlarını bugün öğrenebilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar
Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan duyuruya göre bugün erişime açılacak. Öğrenciler notlarını yapılacak olan sınav sonuçları duyurusunun ardından giriş ekranı üzerinden öğrenebilecek. İşte, AÖF sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler
AÖF sınav sonuçlarının bugün öğle saatlerine doğru açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklaması yapılır yapılmaz haberimizin içi güncellenecektir.
Anadolu Üniversitesi, dün öğle saatlerinde sınav sonuçlarına yönelik aşağıdaki görseli paylaşmıştı.
3 DERS SINAVI İLE BİRLİKTE YAZ OKULUNA KAYIT MÜMKÜN OLACAK MI?
2018-2019 eğitim-öğretim yılında üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okulu sınavına katılabilir. Bir öğrenci, üç ders sınavına ve yaz okuluna aynı anda katılamaz.
YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okuluna güz -bahar dönemi kayıt yenileten-yeniletmeyen,yarı yıl farketmeksizin Tüm Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yaptırabilir. Yaz okulunun hangi illerde yapılacağı belirlendikten sonra Açıköğretim 'Duyurular'sayfasında yayımlanacaktır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle