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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.06.2019 - 08:20, Son Güncelleme:

AÖF sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor?

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AÖF sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor?

AÖF sonuçları için öğrencilerin 18 gündür beklediği açıklama bugün Anadolu Üniversitesi tarafından yapılacak. 25-26 Mayıs tarihlerinde alanlarından sınava giren öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan açıklamaya göre AÖF sınav sonuçları ile notlarını bugün öğrenebilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, o konu hakkında merakla araştırılan bazı detaylar

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nden yapılan duyuruya göre bugün erişime açılacak. Öğrenciler notlarını yapılacak olan sınav sonuçları duyurusunun ardından giriş ekranı üzerinden öğrenebilecek. İşte, AÖF sınav sonuçları hakkında bazı bilgiler

AÖF sınav sonuçlarının bugün öğle saatlerine doğru açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçları açıklaması yapılır yapılmaz haberimizin içi güncellenecektir. 

Anadolu Üniversitesi, dün öğle saatlerinde sınav sonuçlarına yönelik aşağıdaki görseli paylaşmıştı.

AÖF sınav sonuçları bugün saat kaçta açıklanıyor

3 DERS SINAVI İLE BİRLİKTE YAZ OKULUNA KAYIT MÜMKÜN OLACAK MI?

2018-2019 eğitim-öğretim yılında üç ders sınavına katılma hakkı olan öğrenci, yaz okulu ders seçim haftasında ders seçimi yapmadan üç ders sınavına katılabilir ya da yaz okulundan ders seçerek yaz okulu sınavına katılabilir. Bir öğrenci, üç ders sınavına ve yaz okuluna aynı anda katılamaz.

YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Yaz okulu kayıtları 24-28 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacaktır. Yaz okuluna güz -bahar dönemi kayıt yenileten-yeniletmeyen,yarı yıl farketmeksizin Tüm Açıköğretim Fakültesi öğrencileri kayıt yaptırabilir. Yaz okulunun hangi illerde yapılacağı belirlendikten sonra Açıköğretim 'Duyurular'sayfasında yayımlanacaktır.

MEZUN OLMA KOŞULLARI NELERDİR?

Kayıtlı olduğu önlisans programında en az 120 AKTS kredilik, lisans programında en az 240 AKTS kredilik ders alıp, tüm dersleri başarıyla tamamlayan, FF, YZ ve DZ notu olmayan Genel Not Ortalaması en az 2,00 olan ve diğer yükümlülüklerini yerine getiren öğrenciye, kayıtlı olduğu programın lisans veya önlisans diploması verilir.

 

 

 

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