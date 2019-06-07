AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? 2019 AÖF üç ders sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi AÖF (Açıköğretim Fakültesi) final dönemi oturumları üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç beklentileri artı. Araya Ramazan Bayramı’nın ve hafta sonlarının girmesi AÖF sonucunu bekleyenlerin kafasında soru işareti kaldı. Peki, AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Üç ders sınavı ne zaman?
25-26 Mayıs tarihlerinde dört oturumda gerçekleşen AÖF Bahar dönemi final sınavının sonuçları için geri sayım devam ediyor. Final oturumları ardından AÖF’teki kaderi belli olacak öğrenciler, sık sık otomasyon sistemini kontrol ederek bilgi edinmeye çalışıyor. AÖF sınav sonuçları bugün açıklanır mı? Üç ders sınavı ne zaman?
Bir önceki AÖF sınav sonuçları sınav tarihinden 11 gün sonra açıklanmıştı. Bu süre göz önünde alındığında AÖF sonuçlarının 10 Haziran Pazartesi günü açıklanabileceği öngörülüyor.
ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?
Üç ders sınavı, 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14:00’da, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa’da gerçekleştirilecektir.
Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacaktır.
Öğrenci sayfasında üç ders sınav merkezi ile ilgili “Üç Ders Sınav Merkezi Değişikliği” arayüzü 19-20 Haziran 2019 tarihlerinde açılacaktır. Bu arayüzde üç ders sınav merkezleri görülmekte olup sınav merkezi değişikliği isteyen öğrenciler, değişiklikleri bu sayfadan yapılabilecektir. Bu linkten yapılacak sınav merkezi değişiklikleri sadece üç ders sınavı için geçerli olacaktır. Ayrıca, öğrenci otomasyonu “Bilgi Değişikliği” linkinden yapılan sınav merkezi değişiklikleri, üç ders sınavı sınav merkezini etkilemeyecektir.
SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN?
Üç ders sınavı için sınav giriş belgeleri 22 Temmuz 2019 tarihinden itibaren http://aof.anadolu.edu.tr adresi “Öğrenci Otomasyonu” bağlantısından ve AÖF bürolarından verilecektir.
Üç Ders Sınav hakkı olan öğrenci, isterse yaz okuluna kayıt yaptırabilir ancak yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencinin Üç Ders Sınavına katılma hakkı yoktur.
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