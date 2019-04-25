AÖF ara sınav sonuçları için nefesler tutuldu | Sınavdan geçemeyen AÖF öğrencilerine müjde
AÖF ara sınav sonuçları devam ederken Anadolu Üniversitesi'nden yaz okulu duyurusu geldi. 24 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yaz okulunun açılması kararı açıklandı. Buna göre, yaz okulu ile ilgili ayrıntılı bilgi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sayfası Duyurularda (www.anadolu.edu.tr/acikogretim) yayımlanacak. Peki, AÖF ara sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuçlarıyla ilgili son durum
Bahar dönemi sınavlarının sona ermesinin ardından AÖF sınav sonuçları için öğrencilerin araştırması devam ediyor. Girdikleri sınavda elde ettikleri sonucu merak eden öğrenciler, AÖF sınav sonuçları ile detayları öğrenebilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları ne zaman ve saat kaçta açıklanır? İşte, merak edilen konu hakkında bazı detaylar
AÖF sınav sonuçları ile okumakta oldukları bölümün sınavında elde ettikleri neticeyi öğrenecek olan vatandaşlar, Anadolu Üniversitesi'nin öğrenci otomasyonundan gelecek olan habere kilitlendi. AÖF sınav sonuçları, kurumun sosyal medya hesapları ve akıllı telefon uygulamaları üzerinden duyurulacak.
AÖF'DE SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANIR MI?
Geçtiğimiz dönemler baz alındığında, sınavın ertesine denk gelen 10 gün içerisinde açıklanan AÖF sonuçlarının, bu dönem de aynı süreç dahilinde açıklanacağı düşünülürse, sonuçların bugün erişime açılacağı söylenebilir.
YAZ OKULU AÇILACAK MI?
24 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan bilgilere göre yaz okulunun açılması kararı açıklandı. Buna göre, yaz okulu ile ilgili ayrıntılı bilgi Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sayfası Duyurularda (www.anadolu.edu.tr/acikogretim) yayımlanacak.
Öğrenci yaz okulunda en fazla beş derse kayıt yaptırabilecek. Yaz okuluna kayıt yaptırmak isteyen öğrenci, kayıt tarihleri arasında kayıt koşullarını yerine getirmek zorunda olacak.
GNO hesaplanırken yaz okulunda alınan derslerin de son harf notları ve kredileri dikkate alınacak.
Yaz okulu başarı değerlendirmesi tek sınav ile yapılır ve bu sınavın başarı notuna katkısı %100'dür. Yaz okulunda alınan dersler için öğrenci başarısının değerlendirilmesinde, Üniversite tarafından kabul edilen Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları kullanılacak.
HANGİ BÖLÜMLERDE AÇIK UÇLU SINAV UYGULANIYOR?
Anadolu Üniversitesi'nin aldığı karara göre bazı bölümlerde açık uçlu sınav yapılması kararlaştırımıştı. İşte, açık uçlu sınav yapılan bölümler;
İKTİSAT PROGRAMI
İktisadi Büyüme
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ PROGRAMI
Termal ve SPA Hizmetleri
FELSEFE PROGRAMI
Çağdaş Felsefe- II
SOSYOLOJİ PROGRAMI
Türk Sosyologları
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI PROGRAMI
Çağdaş Türk Romanı
TARİH PROGRAMI
Hukuk Tarihi
Sınavda uygulanacak kurallar daha önceki sınav sisteminde uygulanan kurallarla aynı niteliktedir. Bunun dışında soru hazırlayan ve puanlayan öğretim elemanlarına not isteme ya da hakaret amaçlı yazılan ifadelerin hukuki bir yaptırımı olacaktır. Bu sorulara verilen yanıtlar 4 yanlışın bir doğruyu iptal etmesi uygulamasına dahil değildir.
Puanlama Anadolu Üniversitesi ya da başka üniversitelerde görev yapan alanında uzman öğretim elemanları tarafından, her cevap kâğıdını en az 2 puanlayıcı puanlayacak şekilde yapılacaktır.
BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR AÖF'E NASIL GİRECEK?
Bedelli askerlik yapılacak tarihler belli olduğundan 2018-2019 Öğretim Yılı Bahar Döneminde bedelli askerlik yapacak öğrencilerin son tercih tarihlerine göre bedelli askerlik yapacağı illeri sınav merkezi olarak seçmeleri gerekmektedir. Sınav merkezi değişikliklerinizi öğrenci sayfasından yapabilirsiniz. Sınava katılmak için askerlik yaptığınız görev yerinizden izin alarak sınavlara katılabilirsiniz.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle