AÖF sınav sonuçları bugün açıklanıyor mu? Gözler AÖF'te!

26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılan AÖF bahar dönemi final sınavlarının sonuçları için araştırmalar başladı. Bahar dönemi final sınavlarını tamamlayan AÖF öğrencileri bir yandan sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağını merak ederken, bir yandan da AÖF üç ders sınavlarının ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, AÖF bahar dönemi final sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman belli olacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınav sonuçlarının, bir aksilik olmaması halinde 10 gün içerisinde öğrencilere açıklanacağı tahmin ediliyor. AÖF sonuçlarına dair kurumdan yapılan resmi bir açıklama olmamasına rağmen AÖF sınav sonuçlarının, 8 Haziran 2018 tarihine kadar açıklanacağı öngörülmektedir.

Öğrenciler, sınav sonuçlarını AÖF öğrenci otomasyonu sisteminden takip edebilirler. Öğrenciler, AÖF sonuçlarını görüntülemek için öğrenci otomasyonuna T.C. Kimlik Numarası ve öğrenci şifresi ile giriş yapacak ve bireysel notlarını görüntüleyebilecek.

AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı da 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu sınav için de giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden alınabilecek.