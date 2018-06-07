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    AÖF sınav sonuçları açıklandı | Anadolu Üniversitesi AÖF final sonuç sorgulama

    Hürriyet Haber
    07.06.2018 - 17:00 | Son Güncelleme:

    26-27 Mayıs tarihlerinde yapılan AÖF bahar dönemi final sınavının sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. AÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, AÖF Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerinin, 2017-2018 öğretim yılı bahar dönem sonu sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı. Öğrenciler, sınav sonuçlarını internet adresinden T.C. kimlik numaralarıyla öğrenebilecek. Peki, AÖF sınav sonucu nasıl sorgulanır?

    Eğitim hayatına Anadolu Üniversitesi'ne bağlı Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) devam eden on binlerce öğrenci, geçtiğimiz günlerde katılım sağladıkları AÖF bahar dönemi final sınavlarına ait sonuçların ne zaman açıklanacağını sorguluyordu. Merakla beklenen haber az önce geldi Anadolu Üniversitesi, bahar dönemi final sınavı sonuçlarını adayların erişimine açtı. İşte, AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...

    AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI

    AÖF final sınavına ait sonuçlarının açıklamasının ardından, sınavda ter döken adaylar kendilerine ait sonuçları sorgulamak için internette araştırma yapıyor. Bahar dönemi kapsamında gerçekleştirilen sınavlardan nasıl bir netice elde ettiğini merak eden öğrenciler sonuçları, AÖF'ün internet sitesi üzerinden yaklaşık iki haftalık beklemenin ardından öğrenebilecek.

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    AÖF SINAV SONUCUNA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

    Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır. Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.

    AÖF ÜÇ DERS SINAVI NE ZAMAN?

    Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı da 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu sınav için de giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden alınabilecek.

     

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