AÖF sınav sonuçları açıklandı! AÖF öğrenci giriş ve sonuç sorgulama ekranı
AÖF güz dönemi ara sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi tarafından açıklandı. Adaylar, Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyonu üzerinden TC Kimlik Numarası ve şifreleri ile sınav sonuçlarını öğrenebilecek. Peki, AÖF sınav sonuçları sonrasında itiraz işlemleri nasıl yapılabilecek? İşte, öğrencilerin sonuç ekranında karşılaştığı harf notları ve başarı notu hakkında bazı bilgiler
AÖF sınav sonuçları, Anadolu Üniversitesi öğrenci otomasyonu üzerinden sorgulanabilecek. Sınav sonuçlarının ardından herhangi bir hata olduğunu düşünen öğrenciler, itiraz işlemlerini otomasyon üzerinden gerçekleştirebilecek.
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İTİRAZ NASIL YAPILIR
Sınavların değerlendirilmesi, notların kaydı, çizelgelere geçirilmesi, saklanması, öğrenci kütüklerine yazımı ve öğrencilere duyurulmasında bilgi işlem yöntemleri kullanılır.
Öğrenciler sınav sonuçlarına, ilan edilme tarihinden itibaren 3(üç) iş günü içinde aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonu bölümünden T.C. kimlik no ve şifreleri ile giriş yaparak itiraz edebilirler. Bu süre geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz. İtiraz sonuçları aynı sayfada yayımlanmaktadır.
BAŞARI NOTU NEDİR?
Başarı Notu, dönem içi notları ile dönem sonu sınav notunun katkılarıyla hesaplanır.
Dönem içi notları; ara sınav, kısa sınav, sözlü sınav, ödev ve uygulamalı çalışmalara verilen notlardan oluşur.
Açıköğretim Sisteminde yapılan sınavlar sonucunda ara sınav notunun %30'u, dönem sonu sınav notunun %70'i alınarak Başarı Notu hesaplanır.
Örneğin, bir dersin ara sınavından 70 ve dönem sonu sınavından 80 aldığınızı varsayalım. Bu durumda, ara sınavdan 21 puan ve dönem sonu sınavından 56 puan almış olacaksınız. Başarı notunuz ise, 21+56= 77 olacaktır.
Şunu belirtmekte fayda var: Bu hesaplama, ödev, uygulama, proje vb. olmayan dersler için geçerlidir.
HANGİ HARF NOTU NE ANLAMA GELİYOR?
AA, AB, BA, BB, BC, CB ve CC geçer harf notlarıdır. Bu notları aldığınız dersleri tekrar seçemezsiniz.
CD, DC ve DD harf notları ise öğrencinin son akademik durumu Başarılı yani genel not ortalaması 2,00 ve üzerinde ise geçer harf notlarıdır ve öğrenci bu dersleri tekrar seçemez. Öğrencinin genel not ortalaması 2,00’ın altında ise; öğrenci, Genel Not Ortalamasını 2,00’ın altına düştüğü dönemden itibaren bu notları aldığı dersler tekrar seçilebilir.
FF ise Başarısız Harf Notudur ve öğrenci FF aldığı dersleri tekrar seçebilir.
Örneğin, Akademik durumu Uyarı olan bir öğrencinin, daha önceki dönemden iki DD, bir DC olmak üzere üç koşullu geçer harf notuna ve bir de FF notuna sahip olduğunu varsayalım. Öğrenci koşullu geçer harf notuna sahip olduğu 3 dersi istediği zaman alabileceği gibi, FF notuna sahip olduğu dersi de istediği zaman alabilir. Burada önemli olan öğrencinin mezun olmak için genel not ortalamasını 2.00 ve üstüne taşıması ve FF dersinin olmamasıdır. Öğrenci genel not ortalamasını 2.00 ve üzerine taşıdığında koşullu geçer harf notuna sahip olduğu derslerden de başarılı olmuş olacaktır.
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