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    AÖF sınav yerleri için beklenen duyurdu geldi... Sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    Hürriyet Haber
    21.05.2018 - 13:24 | Son Güncelleme:

    Anadolu Üniversitesi AÖF sınav giriş yerleri belli oldu. Üniversitenin resmi Twitter adresi üzerinden yapılan duyuruda 'Sınav giriş belgeleri yayımlandı. Sınav giriş belgelerinize öğrenci otomasyonun erişebilirsiniz.' ifadeleri kullanıldı. AÖF, bahar dönemi dönem sonu sınavları 26-27 Mayıs tarihleri arasında üç oturumlu olarak gerçekleşecek. Sınav belgelerinde eksik olan öğrenciler, oturumlara katılamayacak. Peki AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır?

    Binlerce kişinin merakla araştırdığı AÖF sınav giriş yerleri, bu sabah yapılan açıklamayla birlikte erişime açıldı. Otomasyon üzerinden kolayca görüntülenebilecek olan AÖF sınav giriş yerleri, hafta sonu gerçekleştirilecek olan sınava girmek için önemli bir koşul olacak. Peki, AÖF sınav giriş yerleri nasıl çıktı alınır? İşte, araştırılan konular arasında yer alan sınav giriş yerleri hakkında bazı bilgiler

    AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

    AÖF sınav yerleri öğrenciler tarafından merakla beklenirken, açıklama bugün Twitter hesabından duyuruldu. Anadolu Üniversitesi'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada sınav giriş belgeleri ile ilgili evrakların öğrencilerin erişimine açıldığını duyurdu. 

    AÖF sınav yerleri için beklenen duyurdu geldi... Sınav giriş belgesi nasıl alınır

     

    SINAV GİRİŞ BELGELERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYIN

    SINAVDA BU ÜNİTELERDEN SORUMLU OLACAKSINIZ

    Gerçekleştirdiği sınavlarda her bölüm için ünite sorumluluklarını yayımlayan Anadolu Üniversitesi, güz dönemi sınavında öğrencilerin sorumlu olduğu ünite bilgilerini erişime açtı. Lisans, Ön Lisans, İktisat ve İşletme Fakültelerine ait olan sınav sorumluluk ünitelerine aşağıdaki bağlantılardan erişebilirsiniz.

    Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

    Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

    Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları

    İktisat Fakültesi Lisans Programları

    İşletme Fakültesi Lisans Programları

    Sınava Girmek İçin Gerekli Belgeler

    Fotoğraflı Sınav Giriş BelgesiFotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

    Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.

    Bunların dışındaki belgeler (sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

    Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.

    Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

    Geçersiz BelgelerÖğrenci Kimlik KartıSürücü Belgesi (Ehliyet)Mesleki Kimlik KartlarıAskeri Kimlik BelgesiBaro Kartı

     AÖF sınav yerleri için beklenen duyurdu geldi... Sınav giriş belgesi nasıl alınır

     

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