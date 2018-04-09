AÖF ara dönem sınav yerleri belli oldu - Sınav giriş belgesi sorgulama sayfası çöktü mü?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nin bu hafta sonu düzenleyeceği vize sınavlarına ait, sınav giriş yerleri öğrencilerin erişimine açıldı. 14-15 Nisan tarihlerinde yapılacak olan AÖF Bahar Dönemi ara sınavları için giriş yerlerini nasıl sorgulayacağını merak eden AÖF öğrencileri, konu hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş yerleri nasıl ve nereden sorgulanır?

AÖF SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMA

Bu hafta sonu yapılacak 14-15 Nisan tarihlerinde olan AÖF sınavları için giriş yerleri fakülte tarafından yayınlandı. Adaylar sisteme öğrenci girişi yaparak giriş belgelerini temin edebilecekler. Ancak, AÖF sınavlarının giriş yerlerinin açıklanmasının ardından yoğun bir şekilde sisteme girildiği için sistemde zaman zaman aksamalar meydana geliyor.

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİNİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ





AÖF SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK

Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi (AÖF) ilkbahar dönemi ara sınav oturumları için geri sayım başladı. AÖF Bahar Dönemi Ara Sınavı 14 – 15 Nisan 2018 tarihlerinde yapılacak. Final sınavları ise öne alındı, Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 26 – 27 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleşecek. Fotoğraflı sınav giriş belgesini ve onaylı kimlik belgesinden biri eksik olan öğrenciler, sınava alınmayacak. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin öğrenebilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir. Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.