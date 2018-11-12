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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.11.2018 - 11:52, Son Güncelleme:

AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav tarihleri

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AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? AÖF sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi ara sınavlarına yönelik araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Sınavlar için oldukça kısa bir süre kalırken katılım sağlayacak öğrenciler, sınava nerede ve hangi okullarda gireceklerini bilmek adına AÖF sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Peki, AÖF sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

24-25 Kasım tarihli AÖF sınavları için hazırlıklar sürerken sınav yerlerine dair sorgulamalar AÖF öğrencilerinin merak ettiği konu oldu. Sınav yerlerini günler öncesinde gidip görmek isteyen öğrenciler, Anadolu Üniversitesi tarafından yayımlanacak duyuruya odaklandı. İşte, AÖF sınav giriş belgeleri hakkında merak edilen detaylar...

Anadolu Üniversitesi AÖF sınav tarihleri, kurumun resmi internet sitesinde yer alıyor. Buna göre; Güz Dönemi Ara Sınavı 24 - 25 Kasım 2018 tarihleri arasında, Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı ise 12 - 13 Ocak 2019 tarihleri arasında organize edilecek.

AÖF sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. AÖF sınav giriş belgelerinin hafta başında yayımlanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişme olduğu takdirde haberimizden takip edebilirsiniz. Öğrenciler, fotoğraflı AÖF sınav giriş belgesini açıklandığı zaman, "www.anadolu.edu.tr/acikogretim" adresinin "Öğrenci Girişi" bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya bürolardan alabilecekler.

SINAVA GİRERKEN BUNLARA DİKKAT

Öğrenciler seçmiş oldukları sınav merkezlerinde sınava katılırlar. Öğrencilerin; ara sınav ve dönem sonu sınavlarına hangi il, ilçe, bina, salon, sıra, tarihte ve saatte sınava gireceği “Fotoğraflı Sınava Giriş Belgesi”nde belirtilmektedir.

Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgeleri öğrencilerin adreslerine posta ile gönderilmemektedir.

Öğrenciler Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan sınav il, ilçe, bina, salon, sıra, tarih ve saatte sınava girmek zorundadırlar.

Öğrenciler sınava girecekleri binayı sınavdan en az bir gün önce mutlaka görmeli ve sınav saatinden bir saat önce sınava gireceği binada hazır bulunmalıdırlar.

Sınavların organizasyonu, uygulama ve değerlendirilmesi Anadolu Üniversitesince yürütülmektedir.

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